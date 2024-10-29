Обрабатывают самолеты. В омском аэропорту задержали рейсы из-за снега с дождем

Рейс в Иркутск (S76390) авиакомпании S7 Airlines, запланированный на 01:00, вылетел точно по расписанию. Однако дальнейшие направления уже начали сталкиваться с задержками. Рейс в Санкт-Петербург (Пулково) под номером ФВ6472 от авиакомпании «Россия» должен был отправиться в 05:30, но фактически вылетел только в 06:12. Аналогичная ситуация произошла и с рейсом в Москву (Шереметьево) SU1763 от «Аэрофлота», который был запланирован на 05:40 и вылетел в 06:25.