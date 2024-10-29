Обрабатывают самолеты. В омском аэропорту задержали рейсы из-за снега с дождем

Posted 29 октября, 04:00
Published 29 октября, 04:00
Modified 29 октября, 04:39
Updated 29 октября, 04:39
Сегодня, 29 октября, в Омске наблюдается снег вперемешку с дождем, а также сильный ветер, что доставляет немало неудобств жителям. Также в аэропорту задержали несколько рейсов, однако многие самолеты вылетели вовремя.
Рейс в Иркутск (S76390) авиакомпании S7 Airlines, запланированный на 01:00, вылетел точно по расписанию. Однако дальнейшие направления уже начали сталкиваться с задержками. Рейс в Санкт-Петербург (Пулково) под номером ФВ6472 от авиакомпании «Россия» должен был отправиться в 05:30, но фактически вылетел только в 06:12. Аналогичная ситуация произошла и с рейсом в Москву (Шереметьево) SU1763 от «Аэрофлота», который был запланирован на 05:40 и вылетел в 06:25.
Следующий рейс в Москву (Домодедово) S72566 от S7 Airlines также не обошелся без задержки. Он должен был вылететь в 06:45, но фактически отправился только в 07:13. Рейс DP6522 от «Победы» в Шереметьево, запланированный на 07:05, вылетел чуть позже — в 07:25.
Несмотря на утренние задержки, рейсы продолжали отправляться. Так, рейс SU1639 от «Аэрофлота» в Шереметьево, запланированный на 08:05, вылетел без задержек. А вот рейс в Санкт-Петербург (Пулково) КЛ308 от «Северного Ветра» с запланированным временем вылета 08:35 отправился в 09:04.
Как рассказали в пресс-службе омского аэропорта, задержки связаны с тем, что самолеты обрабатывают перед полетами. Это может незначительно влиять на время отправления воздушного судна.
«В Омском аэропорту проводится противообледенительная обработка всех вылетающих воздушных судов. Это может незначительно отразиться на времени вылета. Просим вас с пониманием отнестись к принимаемым мерам для безопасности полетов», — сообщили в аэропорту.
Ранее Город55 писал, что на дорогах в Омске наблюдаются пробки.