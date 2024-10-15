Сняли кабины и двигатели. Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на детали

Сняты не только детали салона и кабины пилотов, но и радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической и топливной систем, а также системы кондиционирования воздуха. Двигатели, уже отправленные в Екатеринбург, вскоре присоединятся к другим компонентам самолета. Самолет исключен Росавиацией из сертификата эксплуатанта, а его сертификат летной годности аннулирован.