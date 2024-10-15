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Posted 15 октября, 07:58

Published 15 октября, 07:58

Modified 15 октября, 08:28

Updated 15 октября, 08:28

Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле у Новосибирска, начали разбирать

Сняли кабины и двигатели. Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на детали

15 октября 2024, 07:58
Фото: «Уральские авиалинии»

Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле у Новосибирска, начали разбирать

Воздушное судно уже исключили из сертификата эксплуатанта, аннулировав сертификат летной годности.

Как ранее сообщал Город55, самолет A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший в сентябре 2023 года экстренную посадку на поле в Новосибирской области, будет разобран на запчасти.

Видео: «Уральские авиалинии».

Сняты не только детали салона и кабины пилотов, но и радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической и топливной систем, а также системы кондиционирования воздуха. Двигатели, уже отправленные в Екатеринбург, вскоре присоединятся к другим компонентам самолета. Самолет исключен Росавиацией из сертификата эксплуатанта, а его сертификат летной годности аннулирован.

Сейчас «Уральские авиалинии» продолжают обслуживать пассажиров на 51 самолете Airbus.

Фото: «Уральские авиалинии»

Напомним, что пилоты, совершившие экстренную посадку, были отстранены от полетов, один из них уволился, второй проходит подготовку и хочет вернуться к работе.

Ранее Город55 писал про многочисленные задержки в омском аэропорту. Сразу несколько самолетов вылетели в Домодедово и Шереметьево с большими опозданиями. Однако все полеты все же состоялись.

В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»
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