Сняли кабины и двигатели. Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на детали

Posted 15 октября, 07:58
Published 15 октября, 07:58
Modified 15 октября, 08:28
Updated 15 октября, 08:28
Как ранее сообщал Город55, самолет A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший в сентябре 2023 года экстренную посадку на поле в Новосибирской области, будет разобран на запчасти.
Сняты не только детали салона и кабины пилотов, но и радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической и топливной систем, а также системы кондиционирования воздуха. Двигатели, уже отправленные в Екатеринбург, вскоре присоединятся к другим компонентам самолета. Самолет исключен Росавиацией из сертификата эксплуатанта, а его сертификат летной годности аннулирован.
Сейчас «Уральские авиалинии» продолжают обслуживать пассажиров на 51 самолете Airbus.
Напомним, что пилоты, совершившие экстренную посадку, были отстранены от полетов, один из них уволился, второй проходит подготовку и хочет вернуться к работе.
Ранее Город55 писал про многочисленные задержки в омском аэропорту. Сразу несколько самолетов вылетели в Домодедово и Шереметьево с большими опозданиями. Однако все полеты все же состоялись.