gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

иллюстрация

Прождали 7,5 часов. В омском аэропорту задержали рейс в Москву

5 августа 2024, 07:35
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Рейс из Омска в Москву задержали на 7,5 часов

Рейс из Омска перенесли с 6:30 утра на 14:00.

Сегодня утром рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Омск — Москва был задержан. Пассажиры должны были вылететь из Омска в 6:30 утра, однако вылет был перенесен на 14:00.

Отметим, что изначально самолет вылетел из Москвы с опозданием, поэтому и его прибытие в Омск также задержалось. Согласно онлайн-табло, самолет должен был приземлиться в 5:25, но сейчас время прибытия перенесли на 13:10.

Ранее руководство омского аэропорта уже объясняло, что частой причиной задержки рейсов является позднее прибытие самолета.

Напомним, что в конце июля рейс «Уральских авиалиний» также был задержан в омском аэропорту. Самолет должен был вылететь в 6:30 утра в Домодедово. Однако по производственным причинам он смог отправиться только в 18:30.

В омском аэропорту объяснили, почему задерживаются рейсы из Омска в Сочи
Узнать подробнее
Читайте также:
Ушли на запасные аэродромы. Из-за тумана в Омске не смогли сесть шесть самолетовОтложили рейс на сутки. После концерта в Омске Тимати не смог улететь в Москву
#Общество#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Москва#Пассажиры#Расписание#Новости#Задержка#Задержка самолета#Авиаперелеты#Вылеты#Домодедово
Подпишитесь
Новый и. о. Стало известно, кто будет руководить омским департаментом строительства
Сегодня, 09:50
Глава минсельхоза прокомментировал скандал из-за публикаций в СМИ про фермера Руля
Сегодня, 11:28
Интрига затянулась. На презентации омского «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»
Сегодня, 11:44
В небе над Омском минувшей ночью заметили северное сияние
Сегодня, 04:32
Пятый по счету. В омском минобре появился новый заместитель министра
Сегодня, 05:39
Виноват дефицит учителей. В омской школе расформировали один из классов
Сегодня, 08:26