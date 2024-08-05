Прождали 7,5 часов. В омском аэропорту задержали рейс в Москву

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Сегодня утром рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Омск — Москва был задержан. Пассажиры должны были вылететь из Омска в 6:30 утра, однако вылет был перенесен на 14:00.
Отметим, что изначально самолет вылетел из Москвы с опозданием, поэтому и его прибытие в Омск также задержалось. Согласно онлайн-табло, самолет должен был приземлиться в 5:25, но сейчас время прибытия перенесли на 13:10.
Ранее руководство омского аэропорта уже объясняло, что частой причиной задержки рейсов является позднее прибытие самолета.
Напомним, что в конце июля рейс «Уральских авиалиний» также был задержан в омском аэропорту. Самолет должен был вылететь в 6:30 утра в Домодедово. Однако по производственным причинам он смог отправиться только в 18:30.