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Posted 15 октября, 03:19

Published 15 октября, 03:19

Modified 15 октября, 03:24

Updated 15 октября, 03:24

Самолеты из Омска в Москву вылетают со значительными задержками

Сразу несколько задержек. Самолеты из Омска в Москву вылетают с опозданиями

15 октября 2024, 03:19
Фото: 1MI

Самолеты из Омска в Москву вылетают со значительными задержками

Вероятно, это связано с погодными условиями в столице. Там наблюдается снежная и прохладная погода.

Сегодня, 15 октября, из омского аэропорта сразу несколько самолетов вылетели с опозданиями.

Задержался рейс ХИ9810 в Наманган авиакомпании «Узбекистан Хаво Йуллари», который вылетел с задержкой в 43 минуты, отправившись в 01:03 вместо запланированных 00:20.

Фото: Омский аэропорт

Крупнейшие задержки наблюдались у рейсов в Москву. Так, рейс DP6522 авиакомпании «Победа» вылетел в 05:34 вместо 05:05, а рейс СУ1763 от «Аэрофлот» отправился в 06:34 вместо 05:50.

Рейс У6388 в Москву (Домодедово) от «Уральских авиалиний» все еще находился на стадии регистрации к моменту последнего обновления информации и ожидался на 10:15 вместо запланированного 06:30.

Также задержался рейс в Санкт-Петербург (ФВ6472) от авиакомпании «Россия», который вылетел в 07:05 вместо 06:40, а рейс С72566 от S7 Airlines вылетел в 09:10 вместо 06:50.

Как уже писал Город55, похожие задержки наблюдались в Омске вчера, 14 октября. Напомним, что эта неделя в Омске будет холодной, но солнечной, с температурой до +6 градусов. Однако с 21 октября начинаются похолодание и снегопады. Из-за этого самолеты могут вновь задерживаться.

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