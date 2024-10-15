Сразу несколько задержек. Самолеты из Омска в Москву вылетают с опозданиями

Как уже писал Город55, похожие задержки наблюдались в Омске вчера, 14 октября. Напомним, что эта неделя в Омске будет холодной, но солнечной, с температурой до +6 градусов. Однако с 21 октября начинаются похолодание и снегопады. Из-за этого самолеты могут вновь задерживаться.