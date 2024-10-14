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Posted 14 октября, 03:20

Published 14 октября, 03:20

Modified 14 октября, 03:22

Updated 14 октября, 03:22

В омском аэропорту задерживают рейсы из-за непогоды

Задержки до часа. Из омского аэропорта самолеты вылетают с опозданиями

14 октября 2024, 03:20
Фото: 1MI

В омском аэропорту задерживают рейсы из-за непогоды

Пассажирам пришлось провести некоторое время в ожидании.

Сегодня, 14 октября, в омском аэропорту некоторые самолеты вылетают с задержками. Рейс в Екатеринбург (Кольцово) под номером ИН1072 от авиакомпании Ред Вингс вылетел с небольшим опозданием — вместо запланированных 04:55, самолет отправился в 05:03.

На Анталью рейс ZF3383 от АЗУР Эйр также не обошелся без задержки. Он должен был вылететь в 05:00, но время отправления составило 05:34.

Рейс в Москву (Шереметьево) DP6522 авиакомпании Победа вылетел с опозданием на 9 минут, отправившись в 05:14 вместо 05:05.

Фото: Омский аэропорт

Еще один рейс в Москву, в аэропорт Шереметьево, под номером СУ1763 от Аэрофлота, вылетел в 05:57, что на 7 минут позже запланированного времени.

Рейс в Сочи (Адлер) 5Н862 от СмартАвиа также не смог избежать задержки — вместо 05:25 он вылетел в 05:46.

В Москву (Домодедово) вылетел рейс У6388 от Уральских авиалиний, который задержался на 40 минут, отправившись в 07:10 вместо запланированного 06:30.

Рейс ФВ6472 от авиакомпании Россия в Санкт-Петербург (Пулково) также задержался и вылетел в 07:06 вместо 06:40.

Рейс С72566 от S7 Airlines снова в Москву (Домодедово) вылетел с опозданием на целый час — вместо 06:50 он отправился в 07:50.

Напомним, что сегодня ночью, 14 октября, в Омске местами наблюдался туман. Вероятно, и самолеты вылетали с задержками из-за погодных условий. Вечером, 13 октября, в Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий.

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