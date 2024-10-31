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Даррен Диц

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Октябрь
Снова поражение. «Авангард» уступил «Ладе» со счетом 1:3
31 октября, 15:39
Звягин, что с лицом? Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл «Спартаку»
17 октября, 16:00
Сентябрь
«Авангард» вел весь матч с «Амуром» и умудрился упустить победу
11 сентября, 15:59
Август
Драма в концовке. «Авангард» в овертайме обыграл ярославский «Локомотив»
24 августа, 03:03
Защитник омского ХК «Авангард» Даррен Диц рассказал, сколько платит за квартиру
9 августа, 04:56
Июль
Игрок омского «Авангарда» вошел в пятерку луших снайперов-защитников КХЛ
Даррен Диц провел в Лиге 428 матчей и забил 87 шайб.
11 июля, 10:10
Май
«Скромная» компенсация. Омский «Авангард» заплатил за переход Дица ровно 1000 рублей
24 мая, 05:31

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