Драма в концовке. «Авангард» в овертайме обыграл ярославский «Локомотив»

Счет на пятой минуте матча открыли омичи. Шайбу забросил Илья Рейнтгардт с передачи Даррена Дица и Алексея Соловьева. С минимальным преимуществом «ястребы» вели вплоть до конца третьего периода. Только на 57-й минуте матча «Локомотив» смог сравнять. Отличился Байрон Фрейз. А еще через полторы минуты Максим Шалунов вывел ярославскую команду вперед — 1:2. «Авангарду» удалось уйти от поражения. На 59-й минуте Алексей Макеев сделал счет равным — 2:2. Игра перешла в овертайм.