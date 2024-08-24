Драма в концовке. «Авангард» в овертайме обыграл ярославский «Локомотив»

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Накануне, 23 августа, на мемориале Виктора Блинова омский «Авангард» встретился с ярославским «Локомотивом». Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «ястребов».
Счет на пятой минуте матча открыли омичи. Шайбу забросил Илья Рейнтгардт с передачи Даррена Дица и Алексея Соловьева. С минимальным преимуществом «ястребы» вели вплоть до конца третьего периода. Только на 57-й минуте матча «Локомотив» смог сравнять. Отличился Байрон Фрейз. А еще через полторы минуты Максим Шалунов вывел ярославскую команду вперед — 1:2. «Авангарду» удалось уйти от поражения. На 59-й минуте Алексей Макеев сделал счет равным — 2:2. Игра перешла в овертайм.
В дополнительное время «ястребы» оказались сильнее. С передачи Коула Касселса точку в матче поставил Линден Вей — 3:2.
Следующую игру на турнире имени Виктора Блинова «Авангард» проведет в воскресенье, 25 августа. Команда встретится на льду G-Drive Арены с новосибирской «Сибирью». Матч начнется в 16:00.