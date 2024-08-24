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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

«Авангард» одолел «Локомотив» в дополнительное время со счетом 3:2

Драма в концовке. «Авангард» в овертайме обыграл ярославский «Локомотив»

24 августа 2024, 03:03
Фото: ХК Авангард

«Авангард» одолел «Локомотив» в дополнительное время со счетом 3:2

«Ястребы» вели весь матч с минимальным преимуществом, однако под занавес третьего периода едва не упустили победу.

Накануне, 23 августа, на мемориале Виктора Блинова омский «Авангард» встретился с ярославским «Локомотивом». Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «ястребов».

Счет на пятой минуте матча открыли омичи. Шайбу забросил Илья Рейнтгардт с передачи Даррена Дица и Алексея Соловьева. С минимальным преимуществом «ястребы» вели вплоть до конца третьего периода. Только на 57-й минуте матча «Локомотив» смог сравнять. Отличился Байрон Фрейз. А еще через полторы минуты Максим Шалунов вывел ярославскую команду вперед — 1:2. «Авангарду» удалось уйти от поражения. На 59-й минуте Алексей Макеев сделал счет равным — 2:2. Игра перешла в овертайм.

В дополнительное время «ястребы» оказались сильнее. С передачи Коула Касселса точку в матче поставил Линден Вей — 3:2.

Следующую игру на турнире имени Виктора Блинова «Авангард» проведет в воскресенье, 25 августа. Команда встретится на льду G-Drive Арены с новосибирской «Сибирью». Матч начнется в 16:00.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Матч#Локомотив#Даррен Диц
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