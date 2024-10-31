Снова поражение. «Авангард» уступил «Ладе» со счетом 1:3

Posted 31 октября, 15:39
Published 31 октября, 15:39
Modified 31 октября, 15:41
Updated 31 октября, 15:41
Омский «Авангард» сегодня, 31 октября, принимал на домашнем льду тольяттинскую «Ладу». «Ястребы» проиграли со счетом 1:3.
В начале первого периода омичи выглядели уверенно, создали несколько опасных моментов у ворот гостей. На 8-й минуте «ястреб» Николай Прохоркин получил малый штраф за подножку. «Авангард» смог выстоять в меньшинстве. Под конец периода Даррен Диц также отправился на скамейку за грубость. «Лада» не смогла реализовать большинство.
На последней минуте первого игрового отрезка Диц снова удалился, и тольяттинцы вышли вперед — 0:1. Шайбу забросил Никита Попугаев с передачи Магомеда Шараканова и Троя Джозефса.
В начале второго периода омичи смогли поиграть в большинстве, игрок тольяттинцев Архип Неколенко получил 2 минуты за подножку. Но забить у «ястребов» не получилось. На 26-й минуте «Авангард» сравнял — 1:1. Отличился Линден Вей. Ассистентами стали Райан Спунер и Сергей Бойков.
Однако на 34-й минуте «Лада» снова повела — 1:2. Шайбу в ворота Павла Хомченко отправил Данила Моисеев.
В третьем периоде «Авангарду» необходимо было отыгрываться. На 43-й минуте «ястреб» Спунер заработал штраф за подножку. «Лада» не смогла забить в большинстве. Омичи продолжали создавать атаки, но гости отлично играли в защите.
В конце периода «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого игрока. «Ястребы» пропустили в пустые ворота. Итоговый счет — 1:3.
Статистика матча:
Следующую игру «Авангард» проведет на выезде 5 ноября, «ястребы» встретятся в Хабаровске с местным «Амуром».