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Posted 31 октября, 15:39

Published 31 октября, 15:39

Modified 31 октября, 15:41

Updated 31 октября, 15:41

Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл «Ладе» со счетом 1:3

Снова поражение. «Авангард» уступил «Ладе» со счетом 1:3

31 октября 2024, 15:39
Фото: ХК Авангард.

Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл «Ладе» со счетом 1:3

Единственную шайбу в ворота тольяттинцев забил Линден Вей.

Омский «Авангард» сегодня, 31 октября, принимал на домашнем льду тольяттинскую «Ладу». «Ястребы» проиграли со счетом 1:3.

В начале первого периода омичи выглядели уверенно, создали несколько опасных моментов у ворот гостей. На 8-й минуте «ястреб» Николай Прохоркин получил малый штраф за подножку. «Авангард» смог выстоять в меньшинстве. Под конец периода Даррен Диц также отправился на скамейку за грубость. «Лада» не смогла реализовать большинство.

На последней минуте первого игрового отрезка Диц снова удалился, и тольяттинцы вышли вперед — 0:1. Шайбу забросил Никита Попугаев с передачи Магомеда Шараканова и Троя Джозефса.

Фото: ХК Авангард

В начале второго периода омичи смогли поиграть в большинстве, игрок тольяттинцев Архип Неколенко получил 2 минуты за подножку. Но забить у «ястребов» не получилось. На 26-й минуте «Авангард» сравнял — 1:1. Отличился Линден Вей. Ассистентами стали Райан Спунер и Сергей Бойков.

Однако на 34-й минуте «Лада» снова повела — 1:2. Шайбу в ворота Павла Хомченко отправил Данила Моисеев.

Фото: ХК Авангард

В третьем периоде «Авангарду» необходимо было отыгрываться. На 43-й минуте «ястреб» Спунер заработал штраф за подножку. «Лада» не смогла забить в большинстве. Омичи продолжали создавать атаки, но гости отлично играли в защите.

В конце периода «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого игрока. «Ястребы» пропустили в пустые ворота. Итоговый счет — 1:3.

Статистика матча:

  • Броски: 52-45;
  • Броски в створ: 27-22;
  • Голы: 1-3;
  • Вбрасывания: 30-13;
  • Блокированные броски: 6-15;
  • Силовые приемы: 19-11;
  • Отборы: 3-2;
  • Потери: 5-2;
  • Перехваты: 6-5;
  • Время в атаке: 14:34–12:25;
  • Штраф: 8-2.

Следующую игру «Авангард» проведет на выезде 5 ноября, «ястребы» встретятся в Хабаровске с местным «Амуром».

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Амур#Хабаровск#Николай Прохоркин#Даррен Диц
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