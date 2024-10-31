Снова поражение. «Авангард» уступил «Ладе» со счетом 1:3

В начале первого периода омичи выглядели уверенно, создали несколько опасных моментов у ворот гостей. На 8-й минуте «ястреб» Николай Прохоркин получил малый штраф за подножку. «Авангард» смог выстоять в меньшинстве. Под конец периода Даррен Диц также отправился на скамейку за грубость. «Лада» не смогла реализовать большинство.