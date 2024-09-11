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Posted 11 сентября, 15:59

Published 11 сентября, 15:59

Modified 11 сентября, 16:01

Updated 11 сентября, 16:01

Рейнгардт стал автором первой шайбы

«Авангард» вел весь матч с «Амуром» и умудрился упустить победу

11 сентября 2024, 15:59
Фото: ХК Авангард
Рейнгардт стал автором первой шайбы
Хабаровчане сравняли счет в конце третьего периода, а затем оказались сильнее в серии буллитов.

Сегодня, 11 сентября, омский «Авангард» на домашнем льду принимал хабаровский «Амур». В основное и дополнительное время команды сыграли в ничью. В серии буллитов «Амур» оказался сильнее.

Счет в матче открыли «ястребы». Спустя 60 секунд после начала первого периода Илья Рейнгардт отправил шайбу в ворота «Амура». Результативную передачу отдал Даррен Диц. «Авангард» продолжил прессинг. Хабаровчане почти не могли выйти из зоны. На 12-й минуте Кэмерон Ли заработал удаление за выброс шайбы, а «ястребы» воспользовались численным преимуществом. Отличился Даррен Диц — 2:0. Ассистентом атаки стал Алексей Макеев. На 14-й минуте «Амур» вновь удалился. На скамейку поехал Александр Гальченюк за удар локтем. Команда гостей выстояла в меньшинстве.

Даррен Диц забил свою первую шайбу в новом сезонеДаррен Диц забил свою первую шайбу в новом сезоне
Фото: ХК Авангард. Даррен Диц забил свою первую шайбу в новом сезоне

Второй игровой отрезок «Амур» начал более уверенно. Гости провели несколько опасных атак на ворота Павла Хомченко. На 27-й минуте игрок «Амура» Евгений Грачев получил малый штраф за подножку. Однако тут же за аналогичное нарушение был наказан «ястреб» Семен Чистяков. Под конец периода нападающий омичей Дмитрий Злодеев поехал в штраф-бокс за толчок на борт. Тем не менее, в меньшинстве «ястребы» предприняли попытку атаки — Игорь Мартынов вышел один на один, но голкипер отбил шайбу. Во втором периоде обошлось без голов.

Фото: ХК Авангард.

В третьем периоде «Амур» попытался спасти матч. На 43-й минуте капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов заработал штраф за блокировку. Омичи не дали гостям реализовать большинство. На 53-й минуте «Амур» сократил отставание — 2:1. С передачи Кэмерона Ли шайбу забросил Девин Броссо. За две минуты до конца периода гости взяли тайм-аут. «Амур» заменил голекипера на шестого полевого игрока. Хабаровчане смогли сравнять — 2:2. Игра перешла в овертайм.

Дополнительное время победителя не выявило. В серии буллитов сильнее оказался «Амур» — 2:1.

Статистика матча:

  • Броски: 52-55;
  • Броски в створ: 21-25;
  • Голы: 2-2;
  • Вбрасывания: 26-31;
  • Блокированные броски: 12-20;
  • Силовые приемы: 17-22;
  • Отборы: 0-6;
  • Потери: 10-8;
  • Перехваты: 12-9;
  • Время в атаке: 17:22–13:41;
  • Штраф: 6-6

«Авангард» закончил домашнюю серию и отправляется на выезд. В воскресенье, 15 сентября, «ястребы» в Новосибирске встретятся с «Сибирью».

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Амур#Матч#Сибирь#Илья Рейнгардт#Даррен Диц#Алексей макеев
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