«Авангард» вел весь матч с «Амуром» и умудрился упустить победу

Второй игровой отрезок «Амур» начал более уверенно. Гости провели несколько опасных атак на ворота Павла Хомченко. На 27-й минуте игрок «Амура» Евгений Грачев получил малый штраф за подножку. Однако тут же за аналогичное нарушение был наказан «ястреб» Семен Чистяков. Под конец периода нападающий омичей Дмитрий Злодеев поехал в штраф-бокс за толчок на борт. Тем не менее, в меньшинстве «ястребы» предприняли попытку атаки — Игорь Мартынов вышел один на один, но голкипер отбил шайбу. Во втором периоде обошлось без голов.