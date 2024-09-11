«Авангард» вел весь матч с «Амуром» и умудрился упустить победу

Posted 11 сентября, 15:59
Published 11 сентября, 15:59
Modified 11 сентября, 16:01
Updated 11 сентября, 16:01
Сегодня, 11 сентября, омский «Авангард» на домашнем льду принимал хабаровский «Амур». В основное и дополнительное время команды сыграли в ничью. В серии буллитов «Амур» оказался сильнее.
Счет в матче открыли «ястребы». Спустя 60 секунд после начала первого периода Илья Рейнгардт отправил шайбу в ворота «Амура». Результативную передачу отдал Даррен Диц. «Авангард» продолжил прессинг. Хабаровчане почти не могли выйти из зоны. На 12-й минуте Кэмерон Ли заработал удаление за выброс шайбы, а «ястребы» воспользовались численным преимуществом. Отличился Даррен Диц — 2:0. Ассистентом атаки стал Алексей Макеев. На 14-й минуте «Амур» вновь удалился. На скамейку поехал Александр Гальченюк за удар локтем. Команда гостей выстояла в меньшинстве.
Второй игровой отрезок «Амур» начал более уверенно. Гости провели несколько опасных атак на ворота Павла Хомченко. На 27-й минуте игрок «Амура» Евгений Грачев получил малый штраф за подножку. Однако тут же за аналогичное нарушение был наказан «ястреб» Семен Чистяков. Под конец периода нападающий омичей Дмитрий Злодеев поехал в штраф-бокс за толчок на борт. Тем не менее, в меньшинстве «ястребы» предприняли попытку атаки — Игорь Мартынов вышел один на один, но голкипер отбил шайбу. Во втором периоде обошлось без голов.
В третьем периоде «Амур» попытался спасти матч. На 43-й минуте капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов заработал штраф за блокировку. Омичи не дали гостям реализовать большинство. На 53-й минуте «Амур» сократил отставание — 2:1. С передачи Кэмерона Ли шайбу забросил Девин Броссо. За две минуты до конца периода гости взяли тайм-аут. «Амур» заменил голекипера на шестого полевого игрока. Хабаровчане смогли сравнять — 2:2. Игра перешла в овертайм.
Дополнительное время победителя не выявило. В серии буллитов сильнее оказался «Амур» — 2:1.
Статистика матча:
«Авангард» закончил домашнюю серию и отправляется на выезд. В воскресенье, 15 сентября, «ястребы» в Новосибирске встретятся с «Сибирью».