Звягин, что с лицом? Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл «Спартаку»

Posted 17 октября, 16:00
Published 17 октября, 16:00
Modified 17 октября, 16:02
Updated 17 октября, 16:02
Омский «Авангард» сегодня, 17 октября, на льду G-Drive Арены встретился с московским «Спартаком». «Ястребы» проиграли со счетом 5:6.
Первый период начался на высоких скоростях. На 5-й минуте «ястреб» Даррен Диц получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. «Спартак» забил в большинстве. Шайбу в ворота Ильи Проскурякова отправил Адам Ружичка. В атаке поучаствовали Егор Зайцев и Александр Пашин. В середине периода капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов сошелся в кулачном бою с защитником «Спартака» Вениамином Королевым. Оба получили по 5 минут за драку, а Шарипзянов еще 2 минуты за блокировку. «Ястребы» выстояли в меньшинстве. Со счетом 1:0 в пользу москвичей команды ушли на первый перерыв.
На 25-й минуте игрок гостей Адам Ружичка сделал дубль и укрепил преимущество «Спартака» — 0:2. Третью шайбу в ворота «ястребов» отправил Вениамин Королев в середине второго периода, однако после видеопросмотра гол отменили — помеха голкиперу. Линден Вей сократил отставание «Авангарда» — 1:2. Ассистентами атаки стали Павел Коледов и Михаил Гуляев. На 34-й минуте «ястребы» сравняли. Отличился Илья Рейнгардт с передачи Семена Чистякова и Рида Буше. Еще через 2 минуты Никита Холодилин вывел омичей вперед — 3:2.
А следом и Александр Филатьев поразил ворота «Спартака». Москвичи заменили голкипера: в ворота вместо Дмитрия Николаева встал Патрик Рибар. Счет по итогу 40 минут игры — 4:2.
В начале третьего периода «Спартак» реализовал большинство — 4:3. Шайбу у москвичей забросил Михаил Мальцев. Сразу же гости забили четвертую и сравняли. Отличился Павел Порядин. А на 47-й минуте «Спартак» снова вышел вперед — 4:5. «Авангард» заменил голкипера. Место в воротах занял Павел Хомченко.
В середине третьего периода «ястребы» сравняли. Шайбу забросил Рид Буше с передачи Шарипзянова и Рейнгардта. Но и довольно быстро пропустили — 5:6. Адам Ружичка оформил хет-трик. В конце третьего игрового отрезка «Авангард» заменил вратаря на шестого полевого игрока, но счет на табло не изменился.
Следующий матч «Авангард» проведет 23 октября на домашней арене с челябинским «Трактором».