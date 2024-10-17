Звягин, что с лицом? Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл «Спартаку»

Первый период начался на высоких скоростях. На 5-й минуте «ястреб» Даррен Диц получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. «Спартак» забил в большинстве. Шайбу в ворота Ильи Проскурякова отправил Адам Ружичка. В атаке поучаствовали Егор Зайцев и Александр Пашин. В середине периода капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов сошелся в кулачном бою с защитником «Спартака» Вениамином Королевым. Оба получили по 5 минут за драку, а Шарипзянов еще 2 минуты за блокировку. «Ястребы» выстояли в меньшинстве. Со счетом 1:0 в пользу москвичей команды ушли на первый перерыв.