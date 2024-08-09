Защитник омского ХК «Авангард» Даррен Диц рассказал, сколько платит за квартиру

Похожими впечатлениями поделился гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков. Он признался, что влюбился в город и в хоккей, и что Омск стал для него главным городом. Чистяков провел в Омске в пять раз больше времени, чем в Москве, где живет его семья.