Защитник омского ХК «Авангард» Даррен Диц рассказал, сколько платит за квартиру

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Новый игрок ХК «Авангард» Даррен Диц в интервью Матч ТВ поделился подробностями о жизни в Омске. Ранее он выступал защитником в ЦСКА и снимал квартиру в Москве. Это обходилось ему в 200 тысяч рублей. Теперь в Омске он платит в 3-4 раза меньше за аренду жилья.
По словам защитника, семья у него большая, поэтому для удобства нужна большая и просторная квартира с несколькими комнатами. Он также отметил, что в Омске спокойно и мало пробок.
«Люди очень болеют за „Авангард“, меня достаточно часто узнают на улицах, и я этого не ожидал. Я ведь пока не провел ни одного матча за „Авангард“. Но это говорит о том, как сильно в Омске любят хоккей и болеют за свою команду. В Москве у меня такой узнаваемости не было. Это огромный город. Бывали случаи, но не ежедневно. А в Омске меня узнают на каждом углу», — рассказал хоккеист.
Похожими впечатлениями поделился гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков. Он признался, что влюбился в город и в хоккей, и что Омск стал для него главным городом. Чистяков провел в Омске в пять раз больше времени, чем в Москве, где живет его семья.