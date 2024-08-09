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Защитник омского ХК «Авангард» Даррен Диц рассказал, сколько платит за квартиру

Защитник омского ХК «Авангард» Даррен Диц рассказал, сколько платит за квартиру

9 августа 2024, 04:56
Фото: ХК «Авангард»
У хоккеиста большая семья и много детей. Поэтому они снимают в Омске просторную квартиру с большими комнатами. Однако это все равно намного дешевле, чем аренда в Москве.

Новый игрок ХК «Авангард» Даррен Диц в интервью Матч ТВ поделился подробностями о жизни в Омске. Ранее он выступал защитником в ЦСКА и снимал квартиру в Москве. Это обходилось ему в 200 тысяч рублей. Теперь в Омске он платит в 3-4 раза меньше за аренду жилья.

По словам защитника, семья у него большая, поэтому для удобства нужна большая и просторная квартира с несколькими комнатами. Он также отметил, что в Омске спокойно и мало пробок.

«Люди очень болеют за „Авангард“, меня достаточно часто узнают на улицах, и я этого не ожидал. Я ведь пока не провел ни одного матча за „Авангард“. Но это говорит о том, как сильно в Омске любят хоккей и болеют за свою команду. В Москве у меня такой узнаваемости не было. Это огромный город. Бывали случаи, но не ежедневно. А в Омске меня узнают на каждом углу», — рассказал хоккеист.

Похожими впечатлениями поделился гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков. Он признался, что влюбился в город и в хоккей, и что Омск стал для него главным городом. Чистяков провел в Омске в пять раз больше времени, чем в Москве, где живет его семья.

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#Общество#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Новости#Даррен Диц
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