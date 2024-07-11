Игрок омского «Авангарда» вошел в пятерку луших снайперов-защитников КХЛ

Диц провел в КХЛ 428 матчей и забил 87 шайб. Защитник выступает за клубы Континентальной хоккейной лиги с 2017 года. Играл за «Барыс» и ЦСКА. В составе московских «армейцев» дважды стал обладателем Кубка Гагарина, а в 2023 году забил победную шайбу в финальном матче плей-офф.