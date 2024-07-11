Игрок омского «Авангарда» вошел в пятерку луших снайперов-защитников КХЛ

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Хоккеист омского «Авангарда» Даррен Диц занял пятое место в списке лучших снайперов-защитников за все сезоны КХЛ. Лига опубликовала статистику сегодня, 11 июля, на своем сайте.
Диц провел в КХЛ 428 матчей и забил 87 шайб. Защитник выступает за клубы Континентальной хоккейной лиги с 2017 года. Играл за «Барыс» и ЦСКА. В составе московских «армейцев» дважды стал обладателем Кубка Гагарина, а в 2023 году забил победную шайбу в финальном матче плей-офф.
В пятерку самых забивающих защитников Лиги также вошли Кевин Даллмэн, Илья Никулин, Денис Куляш и Юусо Хиетанен. Воспитанник омского хоккея Куляш провел за «Авангард» в общей сложности шесть сезонов. На 7 строчке рейтинга также расположился экс-«ястреб» Максим Чудинов.
«Авангард» заключил контракт с Дарреном Дицем в мае 2024 года. Соглашение с защитником рассчитано на два сезона. В омском клубе Даррен будет играть под номером 4.
Ранее Город55 рассказывал, что бывшего голкипера «Авангарда» Алексея Мурыгина назначили тренером вратарей в молодежном клубе «Атлант» из подмосковного города Мытищи.