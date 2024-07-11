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Игрок омского «Авангарда» вошел в пятерку луших снайперов-защитников КХЛ

Игрок омского «Авангарда» вошел в пятерку луших снайперов-защитников КХЛ

11 июля 2024, 10:10
Фото: ХК Авангард
Даррен Диц провел в Лиге 428 матчей и забил 87 шайб.

Хоккеист омского «Авангарда» Даррен Диц занял пятое место в списке лучших снайперов-защитников за все сезоны КХЛ. Лига опубликовала статистику сегодня, 11 июля, на своем сайте.

Диц провел в КХЛ 428 матчей и забил 87 шайб. Защитник выступает за клубы Континентальной хоккейной лиги с 2017 года. Играл за «Барыс» и ЦСКА. В составе московских «армейцев» дважды стал обладателем Кубка Гагарина, а в 2023 году забил победную шайбу в финальном матче плей-офф.

В пятерку самых забивающих защитников Лиги также вошли Кевин Даллмэн, Илья Никулин, Денис Куляш и Юусо Хиетанен. Воспитанник омского хоккея Куляш провел за «Авангард» в общей сложности шесть сезонов. На 7 строчке рейтинга также расположился экс-«ястреб» Максим Чудинов.

Фото: КХЛ

«Авангард» заключил контракт с Дарреном Дицем в мае 2024 года. Соглашение с защитником рассчитано на два сезона. В омском клубе Даррен будет играть под номером 4.

Ранее Город55 рассказывал, что бывшего голкипера «Авангарда» Алексея Мурыгина назначили тренером вратарей в молодежном клубе «Атлант» из подмосковного города Мытищи.

Экс-вратарь омского «Авангарда» стал тренером в клубе «Атлант»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#КХЛ#Статистика#ЦСКА#Барыс#Кубок Гагарина#Плей-офф#Даррен Диц
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