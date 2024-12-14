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Блокировки

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Декабрь
Экс-директор омского «12 канала» Малькевич назвал причины блокировки Viber в России
14 декабря, 03:27
Сентябрь
Блокировки и альтернативы: как наши операторы связи справляются с замедлением YouTube
5 сентября, 08:10
Август
В еще одной стране хотят заблокировать Telegram: называем причину
Пользователями мессенджера в этой стране являются примерно 8 млн человек.
13 августа, 11:08
YouTube заблокировали: где смотреть «Синий трактор» и другие мультики малышам
12 августа, 07:56
Все массово скачивают VPN. Как россияне отреагировали на блокировку YouTube
9 августа, 07:54
Июль
В России планируют замедлить работу YouTube: чем это обернется для омичей
30 июля, 09:54
Российские звезды теряют подписчиков после «вынужденного» перехода на Rutube и VK
В качестве альтернативы популярные артисты переходят на отечественные сервисы, но там не удается достичь такой же популярности как на YouTube.
23 июля, 10:13

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