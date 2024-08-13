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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Турецкие власти грозят заблокировать Telegram

В еще одной стране хотят заблокировать Telegram: называем причину

13 августа 2024, 11:08
Фото: 1MI

Турецкие власти грозят заблокировать Telegram

Пользователями мессенджера в этой стране являются примерно 8 млн человек.

Пока в России пользователи страдают от блокировки видеохостинга YouTube и пытаются найти различные способы обхода внезапно возникших ограничений, в другой стране под блокировку может попасть мессенджер Telegram.

К радикальным мерам, как сообщает «Новая Хакасия», собираются прибегнуть в Турции. Власти этой страны уже направили руководству Telegram сообщение с предупреждением о возможной блокировке на территории Турции. Этому предшествовало направление свыше тысячи требований о блокировке определенных каналов. Все они однако остались без ответов.

Каналы, на блокировке которых настаивали турецкие власти, не называются. Известно только, что в них продают запрещенные вещества, рекламируют азартные игры и публикуют взрослый контент с участием несовершеннолетних. В случае блокировки без мессенджера останется около 8 млн человек, проживающих в Турции.

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#Юлия Истомина#Общество#Интернет#Турция#Новости#Блокировки#Запрет#Telegram
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