В еще одной стране хотят заблокировать Telegram: называем причину

К радикальным мерам, как сообщает «Новая Хакасия», собираются прибегнуть в Турции. Власти этой страны уже направили руководству Telegram сообщение с предупреждением о возможной блокировке на территории Турции. Этому предшествовало направление свыше тысячи требований о блокировке определенных каналов. Все они однако остались без ответов.