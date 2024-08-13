В еще одной стране хотят заблокировать Telegram: называем причину

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Пока в России пользователи страдают от блокировки видеохостинга YouTube и пытаются найти различные способы обхода внезапно возникших ограничений, в другой стране под блокировку может попасть мессенджер Telegram.
К радикальным мерам, как сообщает «Новая Хакасия», собираются прибегнуть в Турции. Власти этой страны уже направили руководству Telegram сообщение с предупреждением о возможной блокировке на территории Турции. Этому предшествовало направление свыше тысячи требований о блокировке определенных каналов. Все они однако остались без ответов.
Каналы, на блокировке которых настаивали турецкие власти, не называются. Известно только, что в них продают запрещенные вещества, рекламируют азартные игры и публикуют взрослый контент с участием несовершеннолетних. В случае блокировки без мессенджера останется около 8 млн человек, проживающих в Турции.