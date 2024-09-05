gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Иллюстрация

Блокировки и альтернативы: как наши операторы связи справляются с замедлением YouTube

5 сентября 2024, 08:10
Фото: 1MI
Иллюстрация
Эксперты говорят о борьбе между государственным контролем и потребительскими интересами, что может иметь долгосрочные последствия для рынка связи и доступа к информации. Разбираемся в них вместе.

Проблема доступа к YouTube и другим зарубежным ресурсам действительно становится все более актуальной для российских операторов связи. Блокировки и ограничения, введенные Роскомнадзором, создают серьезные сложности как для провайдеров, так и для пользователей, пишут «Новые известия».

Некоторые провайдеры, такие как «Ростелеком», пытаются соблюсти законы и при этом сохранить качество услуг для клиентов. Однако ситуации, когда одни операторы могут открывать доступ к заблокированным ресурсам, а другие — нет, создают неравные условия на рынке и могут привести к оттоку клиентов.

Интересный подход, который использует оператор «Пост ЛТД», обращение к нотариусу, показывает, насколько серьезно провайдеры воспринимают угрозу потери лицензии. Это говорит о том, что они готовы пойти на крайние меры, чтобы защитить себя от возможных последстви.

С точки зрения законодательства, действительно существуют четкие основания для аннулирования лицензий операторов связи. Однако, как отмечают эксперты, пока нет примеров применения этих норм в реальной практике. Провайдеры стараются адаптироваться к новым условиям, но при этом рискуют потерять клиентов в условиях жесткой конкуренции.

Что касается мобильных операторов, то их стратегия может быть направлена на то, чтобы ограничить использование трафика через Wi-Fi, что также может повлиять на поведение пользователей. В конечном итоге, все это приводит к тому, что пользователи ищут обходные пути, такие как VPN, чтобы продолжать пользоваться привычными сервисами.

Вопрос о будущем таких платформ, как YouTube, остается открытым. Если блокировки будут продолжаться и усиливаться, это может привести к изменению привычек пользователей и поиску альтернативных решений.

Все массово скачивают VPN. Как россияне отреагировали на блокировку YouTube
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Интернет#Омск#Роскомнадзор#Новости#Блокировки#Ростелеком#Лицензии#VPN#Мобильные операторы#Потребительские интересы
Подпишитесь
О разработках, кадрах, зарплатах и импортозамещении: интервью с Натальей Касперской
Сегодня, 05:20
Губернатор Омской области ищет себе советников на зарплату до 60 тысяч рублей
Сегодня, 07:03
На омском автовокзале перестали продавать билеты. Объясняем причину
Сегодня, 10:33
Снова лето? В Омскую область на неделю вернется мощное потепление и солнце
Сегодня, 06:43
В Нижнеомском районе Омской области начался отопительный сезон
Сегодня, 08:30
Вместо «Победы». В Омске планируют открыть новые супермаркеты нидерландской сети
Сегодня, 07:24