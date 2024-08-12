YouTube заблокировали: где смотреть «Синий трактор» и другие мультики малышам

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Прошла почти неделя с тех пор, как в России официально замедлили работу популярного видеосервиса YouTube. Из-за этого новоиспеченные родители оказались в непростой ситуации: что включить детям и какой альтернативный сервис выбрать? «Новые Известия» подготовили обзор платформ, где можно найти как бесплатные, так и платные варианты для просмотра любимых мультфильмов.
Одним из наиболее популярных альтернативных сервисов стал Rutube. Здесь можно найти не только классические советские мультфильмы, но и полнометражные ленты Disney. Среди доступного контента — обучающие программы, такие как «Жила-была Царевна» и «Школа кролика Бобо». Любители «Маши и Медведя» и «Трех котов» также смогут легко их отыскать.
Однако стоит помнить, что на Rutube родителям придется контролировать, что именно смотрит их ребенок. Платформа также предлагает контент от детских блогеров, но его ценность может вызывать вопросы.
Для тех, кто хочет избежать рекламы, существуют отечественные стриминговые сервисы: Okko, Ivi, Kion, Premier, Wink и Start. Все они требуют подписки, но предлагают широкий выбор мультфильмов без рекламы.
Если интернет недоступен, родителям стоит обратить внимание на «Яндекс Плюс» для детей. Эта платная подписка (400 рублей в месяц) позволяет смотреть мультфильмы без рекламы и оффлайн. Однако для ее активации необходимо сначала оформить подписку на «Яндекс Плюс». Внутри сервиса доступны три приложения: «Сказбука», «Рисовайка» и «Кубокот», которые предлагают развивающие игры и короткие мультфильмы. Однако это решение требует дополнительных затрат, что может быть не всегда удобно для семейного бюджета.
Как ранее сообщал Город55, с момента замедления работы YouTube, пользователи в России начали массово скачивать VPN.