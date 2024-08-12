YouTube заблокировали: где смотреть «Синий трактор» и другие мультики малышам

Если интернет недоступен, родителям стоит обратить внимание на «Яндекс Плюс» для детей. Эта платная подписка (400 рублей в месяц) позволяет смотреть мультфильмы без рекламы и оффлайн. Однако для ее активации необходимо сначала оформить подписку на «Яндекс Плюс». Внутри сервиса доступны три приложения: «Сказбука», «Рисовайка» и «Кубокот», которые предлагают развивающие игры и короткие мультфильмы. Однако это решение требует дополнительных затрат, что может быть не всегда удобно для семейного бюджета.