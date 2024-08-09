Все массово скачивают VPN. Как россияне отреагировали на блокировку YouTube

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью «Новым Известиям» отметил, что такой рост интереса к обходу блокировок не наблюдался даже во время ограничений на телеграм. По его данным, ежедневно от 1 до 1,5 млн россиян устанавливают VPN или другие решения. Это означает, что за неделю аудитория таких пользователей достигла минимум 10 млн.