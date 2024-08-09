Все массово скачивают VPN. Как россияне отреагировали на блокировку YouTube

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Для любителей «зависать» на YouTube настал «черный» день: власти приступили к обещанной блокировке популярной видеоплатформы Google. Однако это решение привело к неожиданному результату — число пользователей VPN увеличилось на 10 миллионов за одну неделю.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью «Новым Известиям» отметил, что такой рост интереса к обходу блокировок не наблюдался даже во время ограничений на телеграм. По его данным, ежедневно от 1 до 1,5 млн россиян устанавливают VPN или другие решения. Это означает, что за неделю аудитория таких пользователей достигла минимум 10 млн.
Интересно, что пользователи начали применять более сложные инструменты, такие как GoodbуеDPI, которые помогают обходить системы глубокого анализа трафика (DPI), используемые Роскомнадзором. Эти технологии маскируют интернет-трафик и позволяют обойти блокировки.
Несмотря на усилия властей, направленные на усиление блокировок, результаты оказались анекдотичными: пользователи сообщают о сбоях не только на YouTube, но и на других платформах, таких как Rutube.
В условиях отсутствия единого подхода к блокировкам в разных регионах России каждый провайдер использует свои инструменты, создавая «зоопарк решений». Муртазин подчеркивает, что вместо достижения желаемого эффекта власти лишь усугубляют ситуацию. В результате ухудшение работы интернета затронуло не только YouTube, но и другие ресурсы.
Таким образом, вместо ограничения доступа к информации власти столкнулись с массовым ростом интереса к VPN и другим средствам обхода блокировок. В Госдуме есть и те, кто выступил против блокировки. Например, депутат от КПРФ Денис Парфенов призвал Роскомнадзор отменить решение.
«За годы своей работы видеохостинг собрал множество обучающих и развивающих видео, которые ежедневно смотрят миллионы граждан. Действительно, информационная политика видеохостинга вызывает ряд серьезных вопросов. Вместе с тем целевая аудитория политически ангажированных каналов зачастую находится за пределами Российской Федерации либо обладает инструментами, позволяющими обходить блокировки», — заявил депутат.