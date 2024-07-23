Российские звезды теряют подписчиков после «вынужденного» перехода на Rutube и VK

Певец Shaman, после того как его канал заблокировали на YouTube, устроил митинг-концерт возле здания американского посольства. На канале у него было около 2,8 млн подписчиков, что в разы больше аудитории в VK и на Rutube. Других российских исполнителей также не стремятся смотреть на данных отечественных сервисах, что естественно не радует стремящихся к популярности звезд.