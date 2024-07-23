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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

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Российские звезды теряют подписчиков после «вынужденного» перехода на Rutube и VK

23 июля 2024, 10:13
Фото: 1MI
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В качестве альтернативы популярные артисты переходят на отечественные сервисы, но там не удается достичь такой же популярности как на YouTube.

У российских певцов и блогеров не получается собрать большую аудиторию на отечественных сервисах после проблем и блокировок аккаунтов на YouTube. Альтернативные VK и Rutube, как проанализировали «Новые известия», сильно проигрывают по числу подписчиков и просмотрам.

Певец Shaman, после того как его канал заблокировали на YouTube, устроил митинг-концерт возле здания американского посольства. На канале у него было около 2,8 млн подписчиков, что в разы больше аудитории в VK и на Rutube. Других российских исполнителей также не стремятся смотреть на данных отечественных сервисах, что естественно не радует стремящихся к популярности звезд.

Для примера у Филиппа Киркорова на YouTube 380 тысяч подписчиков, а на Rutube — только 80. В подобной ситуации и Сергей Лазарев с 40 подписчиками на Rutube.

Самыми популярными рутуберами, кстати, являются Юрий Подоляка (461,1 тысяча подписчиков) и Дмитрий Пучков, известный как Goblin (344,3 тысячи). Правда, на его канале в YouTube подписчиков было около 3 млн человек. Но канал удалили в августе 2022 года. Объяснили это решение получением Пучковым «третьего страйка за 90 дней».

Разговоры о блокировке YouTube ведутся с определенной периодичностью. Недавно появилась информация о замедлении работы сервиса. По неофициальной версии делают это для «расчистки поля» для отечественных сервисов. Приведет ли это к переходу аудитории на отечественные аналоги — большой вопрос.

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#Юлия Истомина#Общество#Интернет#Омск#Омская область#Россия#Соцсети#Сервис#Новости#Блокировки#Блогер#Звезды#Youtube
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