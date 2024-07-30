В России планируют замедлить работу YouTube: чем это обернется для омичей

Эксперты считают, что ограничения по замедлению работы YouTube, скорее всего, удастся обойти. Но о конкретных путях пока сложно говорить, так как непонятно, как именно будет выполняться блокировка. Однако примеры обхода блокировок сервиса в других странах есть: тот же Китай.