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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

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В России планируют замедлить работу YouTube: чем это обернется для омичей

30 июля 2024, 09:54
Фото: 1MI
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Омичей предупреждают о замедлении работы YouTube

По словам председателя комитета Госдумы по информационным технологиям Александра Хинштейна — это «вынужденная мера» со стороны российских властей в ответ на действия Google.

Ранее российские власти пообещали замедлить работу YouTube. Некоторые пользователи даже уже успели прочувствовать, как выполняется это обещание. «Новые известия» разобрались, чем это обернется для россиян и удастся ли что-то с этим сделать.

Как отметил глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн, с 26 по 28 июля скорость загрузки YouTube на компьютерах снизилась на 40%, а 2–4 августа — на 70%. Пользователи мобильных приложений, по заверениям Хинштейна, пока якобы не заметят на себе никаких ограничений.

При этом окончательно запрещать YouTube в России не собираются. Однако до тех пор, пока Google не будет выполнять требования, государство сможет иметь «все основания для применения мер принуждения, предусмотренных законом».

По мнению гендиректора российской компании — разработчика операционной системы Uncom OS Никиты Кочерженко, в настоящий момент уже началась либо демонстрация возможностей, либо тестирование по ограничению скорости передачи данных с YouTube.

Эксперты считают, что ограничения по замедлению работы YouTube, скорее всего, удастся обойти. Но о конкретных путях пока сложно говорить, так как непонятно, как именно будет выполняться блокировка. Однако примеры обхода блокировок сервиса в других странах есть: тот же Китай.

Добавим, что помимо Китая, YouTube также заблокирован в Иране (причина — несоответствие контента исламским законам и ценностям), Северная Корея (строго ограничен интернет), Сирия (в определенные периоды) и др.

В качестве причин для временных блокировок в различных государствах, кстати, называют политические события и спорные видеоматериалы.

Роскомнадзор потребовал у Google разблокировать аккаунты РФ на YouTube
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#Юлия Истомина#Общество#Интернет#Омск#Омская область#Россия#Новости#Блокировки#Youtube
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