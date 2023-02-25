Омичам рассказали о причинах повторной уборки дорожного полотна

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Пресс-служба администрации Омска отреагировала на сообщение в группе Города55 о том, что колонна спецтехники работала на чистой улице по второму кругу. Напомним, видео с возмущенными комментариями омича появилось в соцсетях утром.
«На видео попала спецмашина, проводящая повторное прометание дороги. Все мероприятия по зимнему содержанию проезжей части дорог выполняются в Омске в соответствии с технологией», — пояснили сотрудники пресс-службы.
Также пресс-служба обратила внимание омичей на то, что обледенение проезжей части может быть не заметно на первый взгляд, и если дорогу не обрабатывать, возрастет риск ДТП.
«Поэтому контроль за состоянием дорог осуществляется постоянно, как и проведение необходимых мероприятий по прометанию и обработке антиобледенителями», — сообщили Городу55.