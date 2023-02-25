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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:27

Омичам рассказали о причинах повторной уборки дорожного полотна

25 февраля 2023, 10:27
Фото: 1MI
иллюстрация
На самом деле дорожники не убирали «несуществующий» снег, а прометали дорогу перед обработкой антиобледенителями.

Пресс-служба администрации Омска отреагировала на сообщение в группе Города55 о том, что колонна спецтехники работала на чистой улице по второму кругу. Напомним, видео с возмущенными комментариями омича появилось в соцсетях утром.

«На видео попала спецмашина, проводящая повторное прометание дороги. Все мероприятия по зимнему содержанию проезжей части дорог выполняются в Омске в соответствии с технологией», — пояснили сотрудники пресс-службы.

Также пресс-служба обратила внимание омичей на то, что обледенение проезжей части может быть не заметно на первый взгляд, и если дорогу не обрабатывать, возрастет риск ДТП.

«Поэтому контроль за состоянием дорог осуществляется постоянно, как и проведение необходимых мероприятий по прометанию и обработке антиобледенителями», — сообщили Городу55.
Жалобы в соцсетях. С омской дороги сгребали несуществующий снег
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#Дарья Зыкова#ДТП#Новости#Омская область#Омск#Дороги#Мэрия#Уборка снега#Гололед#УДХБ#Безопасность движения#Город
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