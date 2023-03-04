Таксист сломал ногу, а вчера там застрял «КамАЗ». Омичи жалуются на состояние дороги

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Сразу в двух омских сообществах горожане пожаловались на один и тот же проблемный участок дороги. Речь идет о пересечении ул. 19-й Амурской с ул. 33-й Северной.
В группе «ЧП Омск» сообщили, что за последние сутки на этом месте застряло с десяток автомобилей. Вчера на повороте застрял груженый «КамАЗ», который откапывали совместными усилиями прохожих. Пешеходам, кстати, тоже приходится обходить проблемное место.
Сегодня в сообществе «Аварийный Омск» опубликовали жалобу на бездействие городских служб. Таксист хотел заехать на ул. 19-ю Амурскую, но застрял. Пока откапывал машину, сломал ногу. Мужчине вызвали скорую помощь неравнодушные омичи. Медикам пришлось оказывать помощь пострадавшему, стоя по щиколотку в ледяной воде. Винят горожане очередную аварию на водопроводе.
«На улице видимо авария на водопроводных сетях. Позавчера видели рабочих, что-то делали в колодце, вчера и сегодня вода прибывает, похолодало и все замерзло! Вчера еще можно было проехать, сегодня уже там просто кошмар!», — прокомментировала автор публикации.