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Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Омичам рассказали, как безопасно передвигаться по обледенелым улицам

4 марта 2023, 03:42
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске из-за гололеда выросла нагрузка на травмпункты

Пожилых людей попросили без необходимости не выходить из дома.

Пресс-служба минздрава Омской области сообщила, что в Омске в разы увеличилось число уличных травм. Из-за перепадов температур и смены осадков город превратился в каток.

С начала марта в травматологию БСМП №1 обратились 35 человек, которые поскользнулись и неудачно упали. В основном, это пожилые люди. В ГП № 1 за 28 февраля обратились с уличными травмами 6 человек, 1 марта — 12 человек, а 2 — 19 человек. В ГП № 3 «аншлаг». 1 марта с травмами обратились 44 человек, 2 марта — 62. За два дня — 27 переломов.

Неудачные падения чреваты вывихами, переломами плечевых костей, лучезапястных суставов, шейки бедра и бедренной кости. Травматологи посоветовали омичам соблюдать следующие правила, чтобы уменьшить вероятность получить травму:

  • Смотреть под ноги. Если обледенелый участок дороги обойти негде, то по нему нужно идти небольшими, скользящими шажочками;
  • Откажитесь от высоких каблуков и отдайте предпочтение нескользящей обуви;
  • Если падаете, постарайтесь сгруппироваться, не приземляйтесь на вытянутые вперед руки;
  • Пожилым людям лучше брать с собой трость в качестве дополнительной опоры. А еще лучше — вовсе не выходить из дома без веской необходимости.
#Дарья Зыкова#Омск#Гололед#Травмы#Минздрав Омской области#Травмпункт#Переломы#Безопасность движения#Общество#Город#Новости#Омская область
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