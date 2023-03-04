Омичам рассказали, как безопасно передвигаться по обледенелым улицам

Пресс-служба минздрава Омской области сообщила, что в Омске в разы увеличилось число уличных травм. Из-за перепадов температур и смены осадков город превратился в каток.



С начала марта в травматологию БСМП №1 обратились 35 человек, которые поскользнулись и неудачно упали. В основном, это пожилые люди. В ГП № 1 за 28 февраля обратились с уличными травмами 6 человек, 1 марта — 12 человек, а 2 — 19 человек. В ГП № 3 «аншлаг». 1 марта с травмами обратились 44 человек, 2 марта — 62. За два дня — 27 переломов.



Неудачные падения чреваты вывихами, переломами плечевых костей, лучезапястных суставов, шейки бедра и бедренной кости. Травматологи посоветовали омичам соблюдать следующие правила, чтобы уменьшить вероятность получить травму: