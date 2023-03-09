Снег на дорогах. Омских водителей попросили ездить помедленнее

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области опубликовала видеообращение к омским водителям. В ведомстве сообщили, что за одно лишь утро 9 марта до 10:30 в Омске произошло 27 ДТП, что значительно больше, чем в обычные дни. На статистике аварий сказались погодные условия: Омск замело снегом.
Водителей попросили помнить о безопасности всех участников дорожного движения и перестраиваться с особой внимательностью. Также попросили снижать скорость.
Напомним, за прошедшие дни выпало так много снега, что омичи даже решили «выгулять» сноуборд на проезжей части, что закономерно закончилось штрафом.