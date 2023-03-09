Снег на дорогах. Омских водителей попросили ездить помедленнее

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области опубликовала видеообращение к омским водителям. В ведомстве сообщили, что за одно лишь утро 9 марта до 10:30 в Омске произошло 27 ДТП, что значительно больше, чем в обычные дни. На статистике аварий сказались погодные условия: Омск замело снегом.