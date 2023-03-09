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Снег на дорогах. Омских водителей попросили ездить помедленнее

9 марта 2023, 09:08
Фото: 1MI
иллюстрация

За одно лишь снежное утро омские водители попали в ДТП 27 раз

От осадков значительно выросло количество ДТП. Омичей попросили быть особенно внимательными, снижать скорость и помнить о безопасности.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области опубликовала видеообращение к омским водителям. В ведомстве сообщили, что за одно лишь утро 9 марта до 10:30 в Омске произошло 27 ДТП, что значительно больше, чем в обычные дни. На статистике аварий сказались погодные условия: Омск замело снегом.

Водителей попросили помнить о безопасности всех участников дорожного движения и перестраиваться с особой внимательностью. Также попросили снижать скорость.

Напомним, за прошедшие дни выпало так много снега, что омичи даже решили «выгулять» сноуборд на проезжей части, что закономерно закончилось штрафом.

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#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Снегопад#Безопасность движения#Осадки#Общество#Город#Статистика#Новости#Омская область
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