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Published Сегодня, 02:40

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Иллюстрация

Поедут бригадой. В Омске разыщут собаку, которая покусала девочку

15 августа 2024, 02:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске разыскивают бродячую собаку, покусавшую девочку

Сегодня, 15 августа, рабочие из муниципального приюта отправятся на поиски хвостатой. Если ее не удастся найти, могут пострадать другие дети.

В одном из городских пабликов появилась информация о происшествии на улице Олега Кошевого в Омске. В понедельник, 12 августа, бездомная собака укусила 11-летнюю школьницу. Рана была серьезной, девочке понадобилась помощь врачей.

Как сообщили в омском следкоме, в ведомстве начали доследственную проверку по обстоятельствам случившегося. В администрации города рассказали, что с родителями девочки связались работники муниципального приюта для животных, чтобы узнать, как выглядел пес.

«Как только нам стало известно об укусе ребенка, специалисты муниципального приюта для животных связались с родителями девочки для уточнения обстоятельств произошедшего инцидента. После бригада отлова из приюта выехала на поиски агрессивной собаки. Во время обследования территории специалисты совместно с волонтерами не нашли бездомную собаку. Завтра на улицу Олега Кошевого вновь поедет бригада по отлову животных», — рассказали в администрации.

В следственном комитете также попросили омичей в случае похожих инцидентов обязательно сообщать о них по телефону круглосуточной линии «Ребенок в опасности!» по номеру 123.

Следком начал проверку после нападения бродячей собаки на 11-летнюю омичку
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Школьники#Новости#Собака#Укусила собака#Путешествия#Бездомная собака
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