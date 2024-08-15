Поедут бригадой. В Омске разыщут собаку, которая покусала девочку

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
В одном из городских пабликов появилась информация о происшествии на улице Олега Кошевого в Омске. В понедельник, 12 августа, бездомная собака укусила 11-летнюю школьницу. Рана была серьезной, девочке понадобилась помощь врачей.
Как сообщили в омском следкоме, в ведомстве начали доследственную проверку по обстоятельствам случившегося. В администрации города рассказали, что с родителями девочки связались работники муниципального приюта для животных, чтобы узнать, как выглядел пес.
«Как только нам стало известно об укусе ребенка, специалисты муниципального приюта для животных связались с родителями девочки для уточнения обстоятельств произошедшего инцидента. После бригада отлова из приюта выехала на поиски агрессивной собаки. Во время обследования территории специалисты совместно с волонтерами не нашли бездомную собаку. Завтра на улицу Олега Кошевого вновь поедет бригада по отлову животных», — рассказали в администрации.
В следственном комитете также попросили омичей в случае похожих инцидентов обязательно сообщать о них по телефону круглосуточной линии «Ребенок в опасности!» по номеру 123.