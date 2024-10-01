«Собачий террор». В Омске бездомные животные загрызли собаку на «Зеленом острове»

В паблике «Типичный Омск» опубликовали жалобу на бродячих собак, обосновавшихся в парке «Зелёный остров». По словам автора, на глазах у хозяйки стая бездомных животных напала и растерзала её любимую собачку. Женщина, не сумевшая защитить своего питомца, была доставлена в кардиоцентр из-за сильного стресса. Этот случай вызвал бурю негодования среди жителей города, которые обвиняют администрацию в бездействии.