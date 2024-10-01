«Собачий террор». В Омске бездомные животные загрызли собаку на «Зеленом острове»

Posted 1 октября, 09:52
Published 1 октября, 09:52
Modified 1 октября, 09:54
Updated 1 октября, 09:54
В паблике «Типичный Омск» опубликовали жалобу на бродячих собак, обосновавшихся в парке «Зелёный остров». По словам автора, на глазах у хозяйки стая бездомных животных напала и растерзала её любимую собачку. Женщина, не сумевшая защитить своего питомца, была доставлена в кардиоцентр из-за сильного стресса. Этот случай вызвал бурю негодования среди жителей города, которые обвиняют администрацию в бездействии.
Многие омичи выражают своё недовольство ситуацией с бродячими собаками. Один из комментаторов отметил, что даже среди чипированных животных много агрессивных, но надзорные ведомства не принимают меры по их изъятию.
Другая жительница города поделилась своим опытом: «На выходных ходили в парк 30 лет ВЛКСМ, и он был полон чипированных собак. Это ужас. Никогда их там не было. Страшно гулять с детьми».
Администрация города Омска в ответ на критику утверждает, что отлов животных без владельцев осуществляется по заявкам. Животные, проявляющие немотивированную агрессию, подлежат отлову и ревакцинации против бешенства. Однако, как отмечают жители, этого недостаточно для обеспечения безопасности.
Администрация также напоминает, что «Муниципальный приют для животных» действует в соответствии с законодательством, и животные после стерилизации и вакцинации выпускаются обратно в среду обитания, если не выявлено медицинских противопоказаний. Вопросы пожизненного содержания бездомных животных остаются в компетенции «Главного управления ветеринарии Омской области».
Некоторые жители считают, что основная причина увеличения числа бездомных собак — это безответственные владельцы, которые не стерилизуют своих питомцев и выбрасывают щенков на улицу.
«По всему городу разбрасывают в коробках щенят нерадивые хозяева, которые своих питомцев не стерилизуют, им удобно бессовестно в коробках подкидывать в чужие дворы родившихся щенят. Отсюда и стаи бездомных собак», — делится своим мнением одна из жительниц Омска.
Как ранее сообщал Город55, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у омского следственного комитета отчет по уголовному делу о нападении собаки на ребенка.
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