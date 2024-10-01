gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 09:52

Published 1 октября, 09:52

Modified 1 октября, 09:54

Updated 1 октября, 09:54

Бродячие животные в Омске растерзали собаку на глазах у хозяйки

«Собачий террор». В Омске бездомные животные загрызли собаку на «Зеленом острове»

1 октября 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney

Бродячие животные в Омске растерзали собаку на глазах у хозяйки

В Омске разгорелся скандал после того, как стая бродячих собак напала и убила собаку на глазах у её хозяйки в парке «Зеленый остров», а сама женщина была госпитализирована с сердечным приступом.

В паблике «Типичный Омск» опубликовали жалобу на бродячих собак, обосновавшихся в парке «Зелёный остров». По словам автора, на глазах у хозяйки стая бездомных животных напала и растерзала её любимую собачку. Женщина, не сумевшая защитить своего питомца, была доставлена в кардиоцентр из-за сильного стресса. Этот случай вызвал бурю негодования среди жителей города, которые обвиняют администрацию в бездействии.

Многие омичи выражают своё недовольство ситуацией с бродячими собаками. Один из комментаторов отметил, что даже среди чипированных животных много агрессивных, но надзорные ведомства не принимают меры по их изъятию.

Другая жительница города поделилась своим опытом: «На выходных ходили в парк 30 лет ВЛКСМ, и он был полон чипированных собак. Это ужас. Никогда их там не было. Страшно гулять с детьми».

Администрация города Омска в ответ на критику утверждает, что отлов животных без владельцев осуществляется по заявкам. Животные, проявляющие немотивированную агрессию, подлежат отлову и ревакцинации против бешенства. Однако, как отмечают жители, этого недостаточно для обеспечения безопасности.

Администрация также напоминает, что «Муниципальный приют для животных» действует в соответствии с законодательством, и животные после стерилизации и вакцинации выпускаются обратно в среду обитания, если не выявлено медицинских противопоказаний. Вопросы пожизненного содержания бездомных животных остаются в компетенции «Главного управления ветеринарии Омской области».

Некоторые жители считают, что основная причина увеличения числа бездомных собак — это безответственные владельцы, которые не стерилизуют своих питомцев и выбрасывают щенков на улицу.

«По всему городу разбрасывают в коробках щенят нерадивые хозяева, которые своих питомцев не стерилизуют, им удобно бессовестно в коробках подкидывать в чужие дворы родившихся щенят. Отсюда и стаи бездомных собак», — делится своим мнением одна из жительниц Омска.

Как ранее сообщал Город55, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у омского следственного комитета отчет по уголовному делу о нападении собаки на ребенка.

Глава СК Бастрыкин заинтересовался нападением бродячей собаки на ребенка в Омске
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Общество#Омск#Омская область#Администрация#Новости#Собака#Бездомная собака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика