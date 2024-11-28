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Posted 28 ноября, 14:10

Published 28 ноября, 14:10

Modified 28 ноября, 14:10

Updated 28 ноября, 14:10

Иллюстрация

Новый тренер «Авангарда», нападение бездомных собак и зимний холод. Омск сегодня

28 ноября 2024, 14:10
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В «Авангарде» определились с новым тренером

Омский «Авангард» объявил о подписании нового главного тренера — канадского специалиста Ги Буше. Соглашение с ним рассчитано на два года, до окончания сезона 2025/2026. Ранее Буше возглавлял клубы НХЛ «Тампа Бей Лайтнинг» и «Оттава Сенаторз», а в сезоне 2023/24 был помощником главного тренера в «Торонто Мейпл Лифс».

Загадочный шрам и «ловушка Буше»: что известно о новом тренере омского «Авангарда»
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Новость №2. В Омске на ребенка снова напала собака

Сегодня на улице Малиновского в Омске бродячие собаки напали на 14-летнюю девочку. По предварительным данным, псы покусали ребенку ноги, юной омичке потребовалась медицинская помощь. После инцидента региональный следственный комитет начал проверку, делом также заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Потребовалась помощь врачей. В Омске свора бездомных собак напала на ребенка
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Новость №3. Жителей Омской области ждет похолодание

Синоптики рассказали, что до конца недели в Омской области будет холодная погода. С пятницы по воскресенье температура воздуха в регионе днем опустится до -10… -15 градусов, а ночами — до 21 градуса. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ближайшие три дня также возможен небольшой снег.

На выходных в Омск придут 20-градусные морозы
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