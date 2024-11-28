Новый тренер «Авангарда», нападение бездомных собак и зимний холод. Омск сегодня

Синоптики рассказали, что до конца недели в Омской области будет холодная погода. С пятницы по воскресенье температура воздуха в регионе днем опустится до -10… -15 градусов, а ночами — до 21 градуса. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ближайшие три дня также возможен небольшой снег.