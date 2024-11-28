Новый тренер «Авангарда», нападение бездомных собак и зимний холод. Омск сегодня

Posted 28 ноября, 14:10
Published 28 ноября, 14:10
Modified 28 ноября, 14:10
Updated 28 ноября, 14:10
Новость №1. В «Авангарде» определились с новым тренером
Омский «Авангард» объявил о подписании нового главного тренера — канадского специалиста Ги Буше. Соглашение с ним рассчитано на два года, до окончания сезона 2025/2026. Ранее Буше возглавлял клубы НХЛ «Тампа Бей Лайтнинг» и «Оттава Сенаторз», а в сезоне 2023/24 был помощником главного тренера в «Торонто Мейпл Лифс».
Новость №2. В Омске на ребенка снова напала собака
Сегодня на улице Малиновского в Омске бродячие собаки напали на 14-летнюю девочку. По предварительным данным, псы покусали ребенку ноги, юной омичке потребовалась медицинская помощь. После инцидента региональный следственный комитет начал проверку, делом также заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.
Новость №3. Жителей Омской области ждет похолодание
Синоптики рассказали, что до конца недели в Омской области будет холодная погода. С пятницы по воскресенье температура воздуха в регионе днем опустится до -10… -15 градусов, а ночами — до 21 градуса. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ближайшие три дня также возможен небольшой снег.