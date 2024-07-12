Нашел жертву. Омичу грозит тюремный срок за жестокое убийство собаки

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В региональной прокуратуре сообщили, как продвигается история с уголовным делом 61-летнего омича. Его обвиняют в жестоком обращении с животным. Мужчина убил бездомную собаку.
Это случилось в январе прошлого года. Живодер был на даче в СНТ «Энергетик-1» и увидел на соседнем участке пса — его сосед периодически подкармливает бездомных животных. В надзорном ведомстве рассказали, что мужчина выстрелил в собаку из своего ружья.
Она скончалась, но подсудимый вину так и не признал. По его словам, он выстрелил, чтобы обезопасить себя, так как собака вела себя агрессивно. Однако эта версия не нашла подтверждения. Следствие доказало, что сказанное мужчиной является ложью.
Прокуратура поддержала государственное обвинение. Омичу грозит до трех лет лишения свободы.