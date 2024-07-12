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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

иллюстрация

Нашел жертву. Омичу грозит тюремный срок за жестокое убийство собаки

12 июля 2024, 07:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичу грозит тюремный срок за жестокое убийство собаки

Внимание мужчины привлек пес на дачном участке соседа.

В региональной прокуратуре сообщили, как продвигается история с уголовным делом 61-летнего омича. Его обвиняют в жестоком обращении с животным. Мужчина убил бездомную собаку.

Это случилось в январе прошлого года. Живодер был на даче в СНТ «Энергетик-1» и увидел на соседнем участке пса — его сосед периодически подкармливает бездомных животных. В надзорном ведомстве рассказали, что мужчина выстрелил в собаку из своего ружья.

Она скончалась, но подсудимый вину так и не признал. По его словам, он выстрелил, чтобы обезопасить себя, так как собака вела себя агрессивно. Однако эта версия не нашла подтверждения. Следствие доказало, что сказанное мужчиной является ложью.

Прокуратура поддержала государственное обвинение. Омичу грозит до трех лет лишения свободы.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Россия#Прокуратура Омской области#Новости#Жестокое обращение с животными#Лишение свободы#Бездомная собака
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