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Бег

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2024
Сотрудники Омского завода «Газпромнефть-СМ» пробежали главный марафон России
14 октября, 08:36
На изготовку. Известно, где дадут старт Сибирскому международному марафону в Омске
Министр спорта Омской области намерен пробежать несколько километров в этом году.
18 июля, 07:48
Много изменений. Стал известен маршрут Сибирского международного марафона 2024
В этом году забег начнется на Соборной площади, в прошлый раз же место старта было организовано у G-Drive Арены.
10 июля, 13:47
В этом году в Омске изменится место старта Весеннего полумарафона
19 мая пройдет первый летний забег «Сибирского международного марафона», в этом году участники будут начинать дистанцию на территории кадетского корпуса.
3 апреля, 11:58
2023
Начинайте бежать. В Омске открыли регистрацию на Рождественский полумарафон-2024
22 ноября 2023, 11:15
В Омске во время полумарафона «ЗаБег» частично перекроют движение транспорта
Состязания пройдут в воскресенье, 4 июня.
31 мая 2023, 11:44
Полумарафон «ЗаБег» перенесли на утренние часы из-за аномальной жары в Омске
В воскресенье днем воздух может прогреться до +36 градусов.
31 мая 2023, 05:47
2022
Названы имена победителей SIM-2022 в Омске
Забег на самую длинную дистанцию длился больше двух часов.
6 августа 2022, 07:04

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