gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Иллюстрация

Много изменений. Стал известен маршрут Сибирского международного марафона 2024

10 июля 2024, 13:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам показали, каким будет маршрут Сибирского международного марафона 2024

В этом году забег начнется на Соборной площади, в прошлый раз же место старта было организовано у G-Drive Арены.

Организаторы Сибирского международного марафона приготовили для участников три дистанции: главная марафонская дистанция на 42 195 м, забег-спутник на 10 км и массовая пробежка длинной 3 км.

В этом году атлеты будут начинать марафон на Соборной площади, в прошлый раз же стартовой площадкой была территория у G-Drive Арены. Марафонцам предстоит преодолеть два круга, затронув исторический центр города, набережные Иртышскую и Тухачевского и обновленный ПКиО «Зеленый остров».

Регистрация на SIM-2024 открыта до 27 июля включительно. Сибирский международный марафон стартует 3 августа в 08:00 на Соборной площади.

Фото: СИБИРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН|SIM
Участников «Королевы спорта» в Омской области накормят почти за 2,8 миллиона рублей
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Забег#Новости#Сибирский международный марафон#Марафон#Бег#Бегун#Олимпийский спорт
Подпишитесь
Горы, озера и взлетевшие цены. Сколько стоит съездить в Боровое из Омска
Сегодня, 07:10
Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона
Сегодня, 07:19
Сгорел дотла. В Омске на остановке «Промышленная» вспыхнул автобус с пассажирами
Сегодня, 03:45
Не о чем мечтать. Квартиры в омских новостройках подорожали в три раза
Сегодня, 08:16
Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»
Сегодня, 02:59
Нарушил правила. В Омске накажут пилота, слетавшего в сельский магазин без «прав»
Сегодня, 04:23