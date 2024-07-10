Много изменений. Стал известен маршрут Сибирского международного марафона 2024

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Организаторы Сибирского международного марафона приготовили для участников три дистанции: главная марафонская дистанция на 42 195 м, забег-спутник на 10 км и массовая пробежка длинной 3 км.
В этом году атлеты будут начинать марафон на Соборной площади, в прошлый раз же стартовой площадкой была территория у G-Drive Арены. Марафонцам предстоит преодолеть два круга, затронув исторический центр города, набережные Иртышскую и Тухачевского и обновленный ПКиО «Зеленый остров».
Регистрация на SIM-2024 открыта до 27 июля включительно. Сибирский международный марафон стартует 3 августа в 08:00 на Соборной площади.