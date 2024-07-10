Много изменений. Стал известен маршрут Сибирского международного марафона 2024

В этом году атлеты будут начинать марафон на Соборной площади, в прошлый раз же стартовой площадкой была территория у G-Drive Арены. Марафонцам предстоит преодолеть два круга, затронув исторический центр города, набережные Иртышскую и Тухачевского и обновленный ПКиО «Зеленый остров».