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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

иллюстрация

На изготовку. Известно, где дадут старт Сибирскому международному марафону в Омске

18 июля 2024, 07:48
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стало известно, где дадут старт Сибирскому международному марафону в Омске

Министр спорта Омской области намерен пробежать несколько километров в этом году.

Стало известно, когда и как пройдет Сибирский международный марафон. Министр спорта Омской области Иван Колесник отметил, что ежегодно в мероприятие вносят что-то новое.

В 2024 году марафон будут вновь проводить в центре города. Старт будет объявлен на Соборной площади. Соревнование пройдет в первую субботу августа, 3 числа. По словам министра, он сам хочет пробежать десять километров.

При этом перекрывать улицы Интернациональная и Красный путь не станут, уточнил организатор Сибирского международного марафона Константин Подбельский. Поэтому омичам и гостям города будет легко будет добраться до места проведения. Вторая часть дистанции марафона пройдет в два круга, добавил он.

К слову, в марафоне поучаствует спортсмен из Кении. Он легко справляется с дистанцией марафона, его время — 2 часа 12 минут. Он побил рекорд трассы 1993 года.

Много изменений. Стал известен маршрут Сибирского международного марафона 2024
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#Алина Ясинская#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Россия#Новости#Сибирский международный марафон#Бег#Иван Колесник
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