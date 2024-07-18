На изготовку. Известно, где дадут старт Сибирскому международному марафону в Омске

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Стало известно, когда и как пройдет Сибирский международный марафон. Министр спорта Омской области Иван Колесник отметил, что ежегодно в мероприятие вносят что-то новое.
В 2024 году марафон будут вновь проводить в центре города. Старт будет объявлен на Соборной площади. Соревнование пройдет в первую субботу августа, 3 числа. По словам министра, он сам хочет пробежать десять километров.
При этом перекрывать улицы Интернациональная и Красный путь не станут, уточнил организатор Сибирского международного марафона Константин Подбельский. Поэтому омичам и гостям города будет легко будет добраться до места проведения. Вторая часть дистанции марафона пройдет в два круга, добавил он.
К слову, в марафоне поучаствует спортсмен из Кении. Он легко справляется с дистанцией марафона, его время — 2 часа 12 минут. Он побил рекорд трассы 1993 года.