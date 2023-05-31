Полумарафон «ЗаБег» перенесли на утренние часы из-за аномальной жары в Омске

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Полумарафон «ЗаБег», который пройдет в Омске в ближайшее воскресенье, 4 июня, перенесли на утренние часы из-за жары.
«В связи с прогнозируемыми в этот день неблагоприятными погодными условиями — аномально высокой температурой воздуха — принято решение о переносе времени старта участников с 12:00 на 9:00», — сообщили в министерстве спорта Омской области.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Омскую область придет жаркая погода. В воскресенье ожидается повышение температуры воздуха до +36 градусов.
Ранее Город55 сообщал, что в аномальную жару сотрудники МЧС будут следить за купающимися омичами. Желающим провести время у водоемов лучше выбирать официальные пляжи, где дежурят спасатели.