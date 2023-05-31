Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Изображение материала

Полумарафон «ЗаБег» перенесли на утренние часы из-за аномальной жары в Омске

31 мая 2023, 05:47
Фото: 1MI
Иллюстрация
В воскресенье днем воздух может прогреться до +36 градусов.

Полумарафон «ЗаБег», который пройдет в Омске в ближайшее воскресенье, 4 июня, перенесли на утренние часы из-за жары.

«В связи с прогнозируемыми в этот день неблагоприятными погодными условиями — аномально высокой температурой воздуха — принято решение о переносе времени старта участников с 12:00 на 9:00», — сообщили в министерстве спорта Омской области.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Омскую область придет жаркая погода. В воскресенье ожидается повышение температуры воздуха до +36 градусов.

Ранее Город55 сообщал, что в аномальную жару сотрудники МЧС будут следить за купающимися омичами. Желающим провести время у водоемов лучше выбирать официальные пляжи, где дежурят спасатели.

Настоящее пекло. Омскую область накроет жара до +36
Узнать подробнее
Нельзя допустить гибели. Сотрудники МЧС будут следить за купающимися в жару омичами
Узнать подробнее
#Марафон#Минспорта#Бег#Бегун#Забег#Погода#Жара#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
Подпишитесь
Инсайд: к участию в работе предвыборного штаба Хоценко привлекли Сергея Старовойтова
Вчера, 09:07
В Кировском и Ленинском округах Омска признали аварийными еще два дома
Вчера, 11:45
В Омске уровень воды в Иртыше за неделю упал до рекордных отметок
Сегодня, 03:20
Никаких ярмарок. В селе Омской области введен карантин из-за смертельного вируса
Вчера, 12:29
В Омске из-за ликвидации владельца оказались под угрозой закрытия киоски «Ермолино»
26 мая 06:37
В Усть-Заостровке заработала связь LTE
Вчера, 08:06