В Омске во время полумарафона «ЗаБег» частично перекроют движение транспорта

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В ближайшее воскресенье, 4 июня, в Омске частично ограничат движение транспорта из-за полумарафона «ЗаБег», сообщили в администрации города.
Ограничения будут действовать с 21:00 3 июня до 21:00 4 июня на Соборной площади и прилегающих улицах.
В день проведения забега, 4 июня, движение ограничат на всем пути следования спортсменов — на схеме ниже.
Ранее организаторы сообщили, что время старта полумарафона решено было перенести на утренние часы из-за аномальный жары. В воскресенье днем воздух может прогреться до +36 градусов.