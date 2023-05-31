Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Изображение материала

В Омске во время полумарафона «ЗаБег» частично перекроют движение транспорта

31 мая 2023, 11:44
Фото: 1MI
Иллюстрация
Состязания пройдут в воскресенье, 4 июня.

В ближайшее воскресенье, 4 июня, в Омске частично ограничат движение транспорта из-за полумарафона «ЗаБег», сообщили в администрации города.

Ограничения будут действовать с 21:00 3 июня до 21:00 4 июня на Соборной площади и прилегающих улицах.

В день проведения забега, 4 июня, движение ограничат на всем пути следования спортсменов — на схеме ниже.

Ранее организаторы сообщили, что время старта полумарафона решено было перенести на утренние часы из-за аномальный жары. В воскресенье днем воздух может прогреться до +36 градусов.

Полумарафон «ЗаБег» перенесли на утренние часы из-за аномальной жары в Омске
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Транспорт#Спорт#Марафон#Бег#Омск
Подпишитесь
«Есть перебои с курятиной». Стоит ли ждать дефицита куриной продукции в Омске
Сегодня, 07:06
Дом в омском Привокзальном поселке, где в апреле обрушился потолок, все-таки снесут
Сегодня, 08:52
Денег нет. Омскую школу № 133 крупно оштрафовали за пожарную сигнализацию
Сегодня, 11:01
В Омске водитель автобуса сбил инспектора ДПС и водителя иномарки
Сегодня, 13:31
На обочине и у заборов. В Омской области не досчитались 25% площадок ТКО
Сегодня, 08:32
Открытие вклада сегодня поможет сберечь средства
Сегодня, 07:05