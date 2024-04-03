В этом году в Омске изменится место старта Весеннего полумарафона

За время проведения марафона место старта дистанции менялось неоднократно, это связано с растущей популярностью мероприятия, принимать участие в нем начинают все больше людей. В 2022 году локация стартово-финишного городка располагалась у Омской крепости, в 2023 — на Соборной площади, а в этом году она будет находиться на территории Сибирского кадетского корпуса.