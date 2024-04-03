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Published Сегодня, 11:58

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Updated Сегодня, 11:58

Стало известно, где будут стартовать участники Весеннего полумарафона

В этом году в Омске изменится место старта Весеннего полумарафона

3 апреля 2024, 11:58
Фото: Пресс-служба Минспорта Омской области

Стало известно, где будут стартовать участники Весеннего полумарафона

19 мая пройдет первый летний забег «Сибирского международного марафона», в этом году участники будут начинать дистанцию на территории кадетского корпуса.

19 мая в Омске состоится открытие летнего сезона серии забегов «Сибирский международный марафон», первым стартом станет Весенний полумарафон, который организуется уже восьмой раз.

За время проведения марафона место старта дистанции менялось неоднократно, это связано с растущей популярностью мероприятия, принимать участие в нем начинают все больше людей. В 2022 году локация стартово-финишного городка располагалась у Омской крепости, в 2023 — на Соборной площади, а в этом году она будет находиться на территории Сибирского кадетского корпуса.

На этом же месте для участников организуют выдачу стартовых пакетов, а также дополнительную регистрацию. Зарегистрироваться на любую из предложенных дистанций (1 км, ПСБ 5 км, 10 км и 21,1 км) можно до 12 мая.

«К главным преимуществам данной локации можно смело отнести ее местоположение, которое позволит участникам беспрепятственно добраться до старта в центре города, а вся инфраструктура, сервисы и зоны активностей будут расположены на одной территории, где пройдёт спортивный праздник», — рассказали в региональном министерства спорта.
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#Омск#Омская область#Полумарафон#Новости#Сибирский международный марафон#Марафон#Бег#Бегун#Анастасия Баянова#Дистанция
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