gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 08:36

Published 14 октября, 08:36

Modified 14 октября, 08:38

Updated 14 октября, 08:38

Сотрудники Омского завода «Газпромнефть-СМ» пробежали главный марафон России

Сотрудники Омского завода «Газпромнефть-СМ» пробежали главный марафон России

14 октября 2024, 08:36
Фото: Мария Никитина
Сотрудники предприятий компании «Газпромнефть — смазочные материалы», в том числе и ОЗСМ, стали участниками Московского марафона, признанного крупнейшим беговым событием всей России.

В этом году спортивное мероприятие объединило порядка 30 тысяч бегунов — как профессионалов, так и любителей, а их маршрут, уже по доброй традиции, пролегал мимо ключевых достопримечательностей столицы: Кремля, Большого театра, Храма Христа Спасителя, Парка Горького, Новодевичьего монастыря и Политехнического музея.

К слову, каждый участник мог выбрать дистанцию под себя: на выбор бегунов были отрезки пути в 10 и 42,2 километра. Однако одного желания стать участником марафона было недостаточно — каждый бегун должен был пройти необходимые медицинские исследования и предоставить организаторам справку, подтверждавшую готовность его организма к таким серьезным нагрузкам. С ними, кстати, бегунам помогали справляться пейсмейкеры — опытные атлеты, задававшие темп бега для участников.

«Газпромнефть-СМ» вовлекает в полезную физическую активность всех сотрудников. Компания поддерживает спортивные увлечения и опытных спортсменов, и тех, кто только приобщается к здоровому образу жизни. Для нас главная победа — не спортивные кубки и медали, а здоровье и благополучие каждого нашего коллеги» — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».

Участие сотрудников «Газпромнефть-СМ» в подобных мероприятиях — один из значимых элементов корпоративной программы повышения качества жизни сотрудников и продвижения здорового образа жизни.

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» поучаствовали в крупнейшем забеге по природному рельефу
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Спорт#Омск#Завод#Москва#Новости#Марафон#Бег#Смазочные материалы#Сотрудники#Газпромнефть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика