Сотрудники Омского завода «Газпромнефть-СМ» пробежали главный марафон России

Posted 14 октября, 08:36
Published 14 октября, 08:36
Modified 14 октября, 08:38
Updated 14 октября, 08:38
В этом году спортивное мероприятие объединило порядка 30 тысяч бегунов — как профессионалов, так и любителей, а их маршрут, уже по доброй традиции, пролегал мимо ключевых достопримечательностей столицы: Кремля, Большого театра, Храма Христа Спасителя, Парка Горького, Новодевичьего монастыря и Политехнического музея.
К слову, каждый участник мог выбрать дистанцию под себя: на выбор бегунов были отрезки пути в 10 и 42,2 километра. Однако одного желания стать участником марафона было недостаточно — каждый бегун должен был пройти необходимые медицинские исследования и предоставить организаторам справку, подтверждавшую готовность его организма к таким серьезным нагрузкам. С ними, кстати, бегунам помогали справляться пейсмейкеры — опытные атлеты, задававшие темп бега для участников.
«Газпромнефть-СМ» вовлекает в полезную физическую активность всех сотрудников. Компания поддерживает спортивные увлечения и опытных спортсменов, и тех, кто только приобщается к здоровому образу жизни. Для нас главная победа — не спортивные кубки и медали, а здоровье и благополучие каждого нашего коллеги» — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы».
Участие сотрудников «Газпромнефть-СМ» в подобных мероприятиях — один из значимых элементов корпоративной программы повышения качества жизни сотрудников и продвижения здорового образа жизни.