Сотрудники Омского завода «Газпромнефть-СМ» пробежали главный марафон России

К слову, каждый участник мог выбрать дистанцию под себя: на выбор бегунов были отрезки пути в 10 и 42,2 километра. Однако одного желания стать участником марафона было недостаточно — каждый бегун должен был пройти необходимые медицинские исследования и предоставить организаторам справку, подтверждавшую готовность его организма к таким серьезным нагрузкам. С ними, кстати, бегунам помогали справляться пейсмейкеры — опытные атлеты, задававшие темп бега для участников.