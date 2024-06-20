В омском правительстве не стали называть сроки ремонта «трассы смерти»

Именно участок с 540-го по 579-й км считается наиболее опасным. Так, 16 июня на 573-м км большегруз вылетел на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль. Водитель и оба пассажира «легковушки» погибли. В середине марта жуткая авария с участием фуры и микроавтобуса унесла жизни 8 человек на 565-м км трассы.