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В омском правительстве не стали называть сроки ремонта «трассы смерти»

В омском правительстве не стали называть сроки ремонта «трассы смерти»

20 июня 2024, 08:30
Фото: Правительство Омской области
Участок с 540-го по 579-й км планируют расширить до 4 полос.

Сегодня, 20 июня, в региональном министерстве транспорта рассказали, что автодорогу «Омск — Тюмень», известную в народе, как «трасса смерти», будут ремонтировать после поступления денег из федерального бюджета. Вопрос о реконструкции был адресован губернатору Виталию Хоценко во время трансляции доклада об итогах работы правительства за 2023 год.

«По информации специалистов федерального казенного учреждения „Сибуправтодор“, в настоящее время разработан проект капитального ремонта с расширением до 4 полос и разделением встречных потоков на участке с 540-го по 579 км. Сроки реализации зависят от федерального финансирования, на данный момент сказать затруднительно», — сообщили в министерстве транспорта.

Именно участок с 540-го по 579-й км считается наиболее опасным. Так, 16 июня на 573-м км большегруз вылетел на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль. Водитель и оба пассажира «легковушки» погибли. В середине марта жуткая авария с участием фуры и микроавтобуса унесла жизни 8 человек на 565-м км трассы.

В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень-Омск погибли 3 человека
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#Евгений Игишев#Ремонт#Омск#Капитальный ремонт#Финансирование#Губернатор#Федеральный бюджет#Тюмень#Трасса смерти#Автодорога#Хоценко#Полосы#Сибуправтодор
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