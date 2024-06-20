В омском правительстве не стали называть сроки ремонта «трассы смерти»

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Сегодня, 20 июня, в региональном министерстве транспорта рассказали, что автодорогу «Омск — Тюмень», известную в народе, как «трасса смерти», будут ремонтировать после поступления денег из федерального бюджета. Вопрос о реконструкции был адресован губернатору Виталию Хоценко во время трансляции доклада об итогах работы правительства за 2023 год.
«По информации специалистов федерального казенного учреждения „Сибуправтодор“, в настоящее время разработан проект капитального ремонта с расширением до 4 полос и разделением встречных потоков на участке с 540-го по 579 км. Сроки реализации зависят от федерального финансирования, на данный момент сказать затруднительно», — сообщили в министерстве транспорта.
Именно участок с 540-го по 579-й км считается наиболее опасным. Так, 16 июня на 573-м км большегруз вылетел на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль. Водитель и оба пассажира «легковушки» погибли. В середине марта жуткая авария с участием фуры и микроавтобуса унесла жизни 8 человек на 565-м км трассы.