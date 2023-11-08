Водитель погиб на месте. В Омской области легковушка врезалась в большегруз

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Минувшей ночью, 8 ноября, в Азовском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в Госавтоинспекции Омской области. Авария произошла в районе 794 километра дороги Южный обход.
По предварительным данным, 49-летний водитель из Ханты-мансийского автономного округа за рулем «Лада Веста» вылетел на встречную полосу и врезался фуру Scania, которой управлял 53-летний мужчина.
От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.