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В Омской области водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с фурой

Водитель погиб на месте. В Омской области легковушка врезалась в большегруз

8 ноября 2023, 04:01
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омской области водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с фурой

Авария произошла на автодороге Южный обход.

Минувшей ночью, 8 ноября, в Азовском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в Госавтоинспекции Омской области. Авария произошла в районе 794 километра дороги Южный обход.

По предварительным данным, 49-летний водитель из Ханты-мансийского автономного округа за рулем «Лада Веста» вылетел на встречную полосу и врезался фуру Scania, которой управлял 53-летний мужчина.

От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
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