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Published Сегодня, 06:52

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На трассе смерти в Омской области водитель вылетел на встречку и врезался в фуру

Один погиб, двое в больнице. На омской «трассе смерти» иномарка врезалась в две фуры

20 декабря 2023, 06:52
Фото: Управление МВД России по Омской области

На трассе смерти в Омской области водитель вылетел на встречку и врезался в фуру

ДТП произошло на 567 километре автодороги Тюмень-Омск.

Вчера вечером, 20 декабря, в Любинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс службе УМВД по Омской области.

По предварительным данным, 71-летний мужчина за рулем Suzuki Vitara вылетел на встречку и врезался в большегруз Scania, после чего легковушку отбросило на еще одну фуру Shacman. ДТП произошло на 567 километре автодороги Тюмень-Омск, также известной как «трасса смерти».

Водитель Suzuki погиб на месте. Двоих пассажиров, женщин 33 и 68 лет, отвезли в больницу с тяжелыми травмами.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Ранее Город55 сообщал о ДТП на Красноярском тракте. Там легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус.

Водителя с травмами отвезли в больницу. Под Омском легковушка врезалась в автобус
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#Происшествия#ДТП#Омск#Россия#Пассажиры#Травмы#Проверка#Происшествие#Смерть#Грузовик#Столкновение#Любинский район#Госавтоинспекция#Евгений Игишев#Автодорога
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