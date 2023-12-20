Один погиб, двое в больнице. На омской «трассе смерти» иномарка врезалась в две фуры

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Published Сегодня, 06:52
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Вчера вечером, 20 декабря, в Любинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс службе УМВД по Омской области.
По предварительным данным, 71-летний мужчина за рулем Suzuki Vitara вылетел на встречку и врезался в большегруз Scania, после чего легковушку отбросило на еще одну фуру Shacman. ДТП произошло на 567 километре автодороги Тюмень-Омск, также известной как «трасса смерти».
Водитель Suzuki погиб на месте. Двоих пассажиров, женщин 33 и 68 лет, отвезли в больницу с тяжелыми травмами.
Ранее Город55 сообщал о ДТП на Красноярском тракте. Там легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус.