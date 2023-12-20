Один погиб, двое в больнице. На омской «трассе смерти» иномарка врезалась в две фуры

По предварительным данным, 71-летний мужчина за рулем Suzuki Vitara вылетел на встречку и врезался в большегруз Scania, после чего легковушку отбросило на еще одну фуру Shacman. ДТП произошло на 567 километре автодороги Тюмень-Омск, также известной как «трасса смерти».