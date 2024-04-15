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место ДТП

Есть погибшие. На трассе Омск — Тара перевернулся внедорожник с четырьмя пассажирами

15 апреля 2024, 08:26
Фото: Управление МВД России по Омской области
место ДТП

В перевернувшейся иномарке на трассе Омск — Тара погиб пассажир

В полиции уточнили, что водитель не справился с управлением и съехал в правый кювет, где его автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадали трое пассажиров.

В пресс-службе омской полиции сообщили о дорожно-транспортном происшествии в Большереченском районе, в результате которого погиб 44-летний мужчина. Авария произошла рано утром, около 7 часов, на трассе Омск — Тара.

Выяснилось, что в районе 224-го километра дороги 43-летний водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением и съехал в правый кювет, где машина опрокинулась.

К сожалению, один из пассажиров автомобиля скончался на месте. Также в больницу были доставлены еще трое пассажиров: 38-летний, 40-летний и 35-летний мужчины.

Напомним, что на трассе от поселка Москаленки до села Шевченко произошло ДТП, в результате которого погибли 57-летняя пассажирка Opel и 67-летний водитель LADA. Виновником признали жителя Омской области, но, так как он погиб, дело в его отношении закрыли. Второго водителя приговорили к году принудительных работ и лишению водительских прав на два года.

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