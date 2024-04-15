Есть погибшие. На трассе Омск — Тара перевернулся внедорожник с четырьмя пассажирами

Напомним, что на трассе от поселка Москаленки до села Шевченко произошло ДТП, в результате которого погибли 57-летняя пассажирка Opel и 67-летний водитель LADA. Виновником признали жителя Омской области, но, так как он погиб, дело в его отношении закрыли. Второго водителя приговорили к году принудительных работ и лишению водительских прав на два года.