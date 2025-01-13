gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 13:42

Published 13 января, 13:42

Modified 13 января, 13:42

Updated 13 января, 13:42

Лев Барков

В Омске скончался выдающийся медик и ветеран Великой Отечественной войны Лев Барков

13 января 2025, 13:42
Фото: Минздрав Омской области. Лев Барков
О смерти ветерана сообщили в министерстве здравоохранения Омской области.

В Омске скончался выдающийся врач и ветеран Великой Отечественной войны Лев Барков, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В 1953 году Лев Барков окончил Омский медицинский университет, после чего отправился работать в Тюкалинскую ЦРБ на должность главного врача. Он получил степень доктора медицинских наук, а также долгое время работал заведующим кафедрой патанатомии Ворошиловградского (Луганского) мединститута (1975-1995).

Кроме того, Лев Барков — участник Великой Отечественной войны, он окончил Челябинское авиационное училище со званием младшего лейтенанта и служил в 12-м гвардейском Гатчинском авиационном полку дальнего действия. На его счету 46 боевых вылетов и около 40 благодарностей от Верховного Главнокомандующего за успешно выполненные задачи. За боевые заслуги он награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Льва Баркова.

В Омске скончалась начальник лаборатории «Управления дорожного хозяйства»
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Ветераны#Медицина#Смерть человека#Врач#Смерть#Ветеран#Врачи#Новости#Медики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика