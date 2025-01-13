В Омске скончался выдающийся медик и ветеран Великой Отечественной войны Лев Барков

Кроме того, Лев Барков — участник Великой Отечественной войны, он окончил Челябинское авиационное училище со званием младшего лейтенанта и служил в 12-м гвардейском Гатчинском авиационном полку дальнего действия. На его счету 46 боевых вылетов и около 40 благодарностей от Верховного Главнокомандующего за успешно выполненные задачи. За боевые заслуги он награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».