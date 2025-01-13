В Омске скончался выдающийся медик и ветеран Великой Отечественной войны Лев Барков

Posted 13 января, 13:42
Published 13 января, 13:42
Modified 13 января, 13:42
Updated 13 января, 13:42
В Омске скончался выдающийся врач и ветеран Великой Отечественной войны Лев Барков, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В 1953 году Лев Барков окончил Омский медицинский университет, после чего отправился работать в Тюкалинскую ЦРБ на должность главного врача. Он получил степень доктора медицинских наук, а также долгое время работал заведующим кафедрой патанатомии Ворошиловградского (Луганского) мединститута (1975-1995).
Кроме того, Лев Барков — участник Великой Отечественной войны, он окончил Челябинское авиационное училище со званием младшего лейтенанта и служил в 12-м гвардейском Гатчинском авиационном полку дальнего действия. На его счету 46 боевых вылетов и около 40 благодарностей от Верховного Главнокомандующего за успешно выполненные задачи. За боевые заслуги он награжден Орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Льва Баркова.