В Омске скончалась начальник лаборатории «Управления дорожного хозяйства»

Posted 10 января, 13:41
Published 10 января, 13:41
Modified 10 января, 13:45
Updated 10 января, 13:45
Сегодня в Омске скончалась начальник лаборатории казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области» Ольга Бальзина, об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Хафизов.
«Ольга Александровна была выдающимся специалистом, которой доверяли самые сложные проекты. Ее строгие, но справедливые требования к работе вдохновляли многих. Ольга Александровна умела находить общий язык с людьми, всегда готова была прийти на помощь и поддержать в трудную минуту», — написал чиновник в своем телеграм-канале.
Прощание с Ольгой Бальзиной пройдет 14 января в 12:30 в ритуальном зале по улице 10 лет Октября 208в.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ольги Бальзиной.