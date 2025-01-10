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Posted 10 января, 13:41

Published 10 января, 13:41

Modified 10 января, 13:45

Updated 10 января, 13:45

В Омске скончалась начальник лаборатории «Управления дорожного хозяйства»

В Омске скончалась начальник лаборатории «Управления дорожного хозяйства»

10 января 2025, 13:41
Фото: Соцсети министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
Прощание с Ольгой Бальзиной пройдет 14 января.

Сегодня в Омске скончалась начальник лаборатории казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области» Ольга Бальзина, об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Хафизов.

«Ольга Александровна была выдающимся специалистом, которой доверяли самые сложные проекты. Ее строгие, но справедливые требования к работе вдохновляли многих. Ольга Александровна умела находить общий язык с людьми, всегда готова была прийти на помощь и поддержать в трудную минуту», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Прощание с Ольгой Бальзиной пройдет 14 января в 12:30 в ритуальном зале по улице 10 лет Октября 208в.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Ольги Бальзиной.

#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Смерть человека#Смерть#Новости#Прощание
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