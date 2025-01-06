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Posted 6 января, 12:29

Published 6 января, 12:29

Modified 6 января, 12:31

Updated 6 января, 12:31

В Омской области на ремонт коммунальных сетей потратят почти 2 миллиарда рублей

Ремонт коммунальных сетей в Омской области обойдется почти в 2 миллиарда рублей

6 января 2025, 12:29
Фото: Изображение Midjourney.

В Омской области на ремонт коммунальных сетей потратят почти 2 миллиарда рублей

Программа рассчитана на три года.

В Омской области стартует реализация нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Министр энергетики и ЖКХ региона сообщил, что в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры будет уделено особое внимание обновлению сетей водоснабжения и теплоснабжения,

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поставил задачу модернизировать системы тепло- и водоснабжения. Для реализации программы федеральным бюджетом уже выделено 1 миллиард 905 миллионов рублей, а работы будут проведены в течение трех лет.

В рамках программы планируется обновить около 49 объектов коммунальной инфраструктуры, из которых 17 будут касаться водоснабжения и 32 — теплоснабжения. Модернизация затронет 11 муниципальных районов и город Омск.

Напомним, ранее Город55 писал, что в регионе насчитывается 75 разрытых ям с горячей водой и паром. А износ тепловых сетей составляет 78%.

Термальный источник прямо на улице: в Омске насчитали 75 разрытых ям
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#Диана Рязанцева#ЖКХ#Ремонт#Омск#Теплоснабжение#Водоснабжение#Инфраструктура#Коммуналка
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