Ремонт коммунальных сетей в Омской области обойдется почти в 2 миллиарда рублей

Posted 6 января, 12:29
Published 6 января, 12:29
Modified 6 января, 12:31
Updated 6 января, 12:31
В Омской области стартует реализация нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Министр энергетики и ЖКХ региона сообщил, что в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры будет уделено особое внимание обновлению сетей водоснабжения и теплоснабжения,
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поставил задачу модернизировать системы тепло- и водоснабжения. Для реализации программы федеральным бюджетом уже выделено 1 миллиард 905 миллионов рублей, а работы будут проведены в течение трех лет.
В рамках программы планируется обновить около 49 объектов коммунальной инфраструктуры, из которых 17 будут касаться водоснабжения и 32 — теплоснабжения. Модернизация затронет 11 муниципальных районов и город Омск.
Напомним, ранее Город55 писал, что в регионе насчитывается 75 разрытых ям с горячей водой и паром. А износ тепловых сетей составляет 78%.