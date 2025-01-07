«О ремонте речи не идет»: в Нефтяниках третьи сутки не могут включить холодную воду

Posted 7 января, 05:56
Published 7 января, 05:56
Modified 7 января, 06:00
Updated 7 января, 06:00
С жалобой на проблему омичи обратились в редакцию Города55. Жители шести домов по улице 2-й Поселковой рассказали, что не имеют доступа к холодной воде уже третьи сутки, при этом до сих пор не выявлено даже место протечки.
«Поселковая улица до сих пор без холодной воды, место протечки даже не нашли, о самом ремонте речи даже не идет, сроков не дают», — рассказала местная жительница.
Однако сервис «Мой дом» предоставляет другую информацию: в домах 49,51,53,53а, 53б, 53в по улице 2-й Поселковой воду включили сегодня ночью.
Напомним, что на январских праздниках без воды и отопления остались сотни строений в Амурском поселке. Помимо жилых домов под отключение попали школы, больницы и внешкольные учреждения.