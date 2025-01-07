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Posted 7 января, 05:56

Published 7 января, 05:56

Modified 7 января, 06:00

Updated 7 января, 06:00

«О ремонте речи не идет»: в Нефтяниках третьи сутки не могут включить холодную воду

«О ремонте речи не идет»: в Нефтяниках третьи сутки не могут включить холодную воду

7 января 2025, 05:56
Фото: 1MI.
С проблемой столкнулись жители домов по улице 2-й Поселковой.

С жалобой на проблему омичи обратились в редакцию Города55. Жители шести домов по улице 2-й Поселковой рассказали, что не имеют доступа к холодной воде уже третьи сутки, при этом до сих пор не выявлено даже место протечки.

«Поселковая улица до сих пор без холодной воды, место протечки даже не нашли, о самом ремонте речи даже не идет, сроков не дают», — рассказала местная жительница.

Однако сервис «Мой дом» предоставляет другую информацию: в домах 49,51,53,53а, 53б, 53в по улице 2-й Поселковой воду включили сегодня ночью.

Фото: dom.admomsk.ru

Напомним, что на январских праздниках без воды и отопления остались сотни строений в Амурском поселке. Помимо жилых домов под отключение попали школы, больницы и внешкольные учреждения.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Холодная вода
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