Трижды без воды: жители омских Нефтяников остались без холодного водоснабжения

Posted 6 января, 08:50
Published 6 января, 08:50
Modified 6 января, 10:38
Updated 6 января, 10:38
Омичи сообщают об отключении воды в Нефтяниках. Согласно данным сервиса «Мой дом», без холодной воды остались жители на улицах 2-я и 4-я Поселковая. Ремонтные работы выполняет АО «Омскводоканал».
Адреса отключений:
Жителям рекомендуется заранее запастись водой, пока ведутся работы на водопроводе.
Напомним, в минувшие выходные с отключением горячей воды и отопления пришлось столкнуться жителям Амурского поселка.