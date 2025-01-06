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Posted 6 января, 08:50

Published 6 января, 08:50

Modified 6 января, 10:38

Updated 6 января, 10:38

В Нефтяниках омичи пожаловались на перебои с холодной водой

Трижды без воды: жители омских Нефтяников остались без холодного водоснабжения

6 января 2025, 08:50
Фото: Изображение Midjourney.

В Нефтяниках омичи пожаловались на перебои с холодной водой

Воду неоднократно отключали на улице Поселковая.

Омичи сообщают об отключении воды в Нефтяниках. Согласно данным сервиса «Мой дом», без холодной воды остались жители на улицах 2-я и 4-я Поселковая. Ремонтные работы выполняет АО «Омскводоканал».

  • 5 января: воду отключили в полдень для ремонта водопровода. Обещали вернуть к 23:00, но включили на полчаса раньше — в 22:30;
  • 6 января: в 01:10 водоснабжение снова отключили из-за ремонта. К полудню работы завершили, воду подали вовремя;
  • 6 января: в 13:10 холодную воду отключили в третий раз по той же причине. Работы обещают завершить к 20:00.
Отключение холодной воды произошло на улице Поселковая
Отключение холодной воды произошло на улице Поселковая. Фото: Сервис «Мой дом»

Адреса отключений:

  • 2-я Поселковая, дома 49, 51, 53, 53а, 53б, 53в;
  • 4-я Поселковая, дома 34, 34в.

Жителям рекомендуется заранее запастись водой, пока ведутся работы на водопроводе.

Напомним, в минувшие выходные с отключением горячей воды и отопления пришлось столкнуться жителям Амурского поселка.

Внезапная авария. Сотни домов в омском Амуре остались без отопления и горячей воды
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#Диана Рязанцева#Омск#Водоснабжение#Отключение воды#Нефтяники#Ремонтные работы
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