Десятки зданий в Омске остались без отопления из-за очередной коммунальной аварии

С неприятной неожиданности начался последний рабочий день 2024 года для жителей Нефтяников. Как стало известно Городу55, в 9 утра субботы 35 объектов по улицам Химиков, Энтузиастов и 22 Апреля остались без отопления и горячего водоснабжения. Помимо жилых домов под отключение также попали школа №63, детские сады №328, №314 и №55.