Десятки зданий в Омске остались без отопления из-за очередной коммунальной аварии

Posted 28 декабря, 09:35
Published 28 декабря, 09:35
Modified 28 декабря, 09:37
Updated 28 декабря, 09:37
С неприятной неожиданности начался последний рабочий день 2024 года для жителей Нефтяников. Как стало известно Городу55, в 9 утра субботы 35 объектов по улицам Химиков, Энтузиастов и 22 Апреля остались без отопления и горячего водоснабжения. Помимо жилых домов под отключение также попали школа №63, детские сады №328, №314 и №55.
В УК «Евродом», которая обслуживает один из домов, попавших под отключение, рассказали Городу55, что горячей воды и отопления нет из-за аварии на трубопроводе. Устранить ее пообещали к 17.00. На месте работают специалисты «Тепловой компании».
«Слава богу, утром лично я успела помыться. У меня квартира еще угловая, продувает сильно», — поделилась с нашей редакцией омичка.
Отметим, что сегодня в Омске выдался довольно теплый день: термометры днем показывают -2 градуса. А вот 31 декабря по предварительному прогнозу будет более холодным: на ночь синоптики обещают -16 градусов.