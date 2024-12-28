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Posted 28 декабря, 09:35

Published 28 декабря, 09:35

Modified 28 декабря, 09:37

Updated 28 декабря, 09:37

Десятки зданий в Омске остались без отопления из-за очередной коммунальной аварии

Десятки зданий в Омске остались без отопления из-за очередной коммунальной аварии

28 декабря 2024, 09:35
Фото: 1MI.
Горячей воды и отопления нет в жилых домах, школе и трех детских садах.

С неприятной неожиданности начался последний рабочий день 2024 года для жителей Нефтяников. Как стало известно Городу55, в 9 утра субботы 35 объектов по улицам Химиков, Энтузиастов и 22 Апреля остались без отопления и горячего водоснабжения. Помимо жилых домов под отключение также попали школа №63, детские сады №328, №314 и №55.

В УК «Евродом», которая обслуживает один из домов, попавших под отключение, рассказали Городу55, что горячей воды и отопления нет из-за аварии на трубопроводе. Устранить ее пообещали к 17.00. На месте работают специалисты «Тепловой компании».

«Слава богу, утром лично я успела помыться. У меня квартира еще угловая, продувает сильно», — поделилась с нашей редакцией омичка.

Отметим, что сегодня в Омске выдался довольно теплый день: термометры днем показывают -2 градуса. А вот 31 декабря по предварительному прогнозу будет более холодным: на ночь синоптики обещают -16 градусов.

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#Юлия Истомина#Диана Рязанцева#Омск#Отключение воды#Тепловая компания#Новости#Отключение отопления#Коммунальная авария
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