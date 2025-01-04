gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 05:26

Published 4 января, 05:26

Modified 4 января, 05:37

Updated 4 января, 05:37

В Омске более 500 объектов остались без отопления и горячей воды

Внезапная авария. Сотни домов в омском Амуре остались без отопления и горячей воды

4 января 2025, 05:26
Фото: 1MI.

В Омске более 500 объектов остались без отопления и горячей воды

Горячей воды и отопления нет в жилых домах, школах, больницах и внешкольных учреждениях.

Омичи сообщают об отключении отопления и горячей воды в Амурском поселке. Согласно данным сервиса «Мой дом», без тепла и горячей воды остались 511 объектов. Помимо жилых домов под отключение также попали школы, больницы и внешкольные учреждения.

Недавнее отключение произошло в Омске, на улице 22 Партсъезда, где отопление и горячее водоснабжение были приостановлены 3 января в 18:30. Однако, уже 4 января в 00:25 система была восстановлена. Отключение было связано с остановкой одной из котельных ООО «ТГКом».

Дополнительно, в этот период также произошли профилактические работы на теплосетях, из-за которых в некоторых районах города, включая улицы Барнаульскую и 21-ю Амурскую, был приостановлен отопительный процесс. Без горячей воды и отопления осталось 37 объектов. Работы планируются завершить к середине дня в 12:20.

Отключение воды и отопления произошло в сотнях зданий Омска
Отключение воды и отопления произошло в сотнях зданий Омска. Фото: Сервис «Мой дом»

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал ситуацию, напомнив, что в случае возникновения подобных нештатных ситуаций жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. По словам мэра, сотрудники ЕДДС обладают всей необходимой информацией и готовы работать круглосуточно, без выходных. Телефон службы для связи: 78-78-78.

Напомним, недавно с подобной проблемой столкнулись жители Нефтяников. В последний рабочий день 2024 года 35 объектов по улицам Химиков, Энтузиастов и 22 Апреля остались без отопления и горячего водоснабжения.

Десятки зданий в Омске остались без отопления из-за очередной коммунальной аварии
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Отопление#Теплосети#Горячая вода#Котельная#Жилые дома#Больницы#Нефтяники#Школы#Протест#Амурский поселок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика