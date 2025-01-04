Внезапная авария. Сотни домов в омском Амуре остались без отопления и горячей воды

Posted 4 января, 05:26
Published 4 января, 05:26
Modified 4 января, 05:37
Updated 4 января, 05:37
Омичи сообщают об отключении отопления и горячей воды в Амурском поселке. Согласно данным сервиса «Мой дом», без тепла и горячей воды остались 511 объектов. Помимо жилых домов под отключение также попали школы, больницы и внешкольные учреждения.
Недавнее отключение произошло в Омске, на улице 22 Партсъезда, где отопление и горячее водоснабжение были приостановлены 3 января в 18:30. Однако, уже 4 января в 00:25 система была восстановлена. Отключение было связано с остановкой одной из котельных ООО «ТГКом».
Дополнительно, в этот период также произошли профилактические работы на теплосетях, из-за которых в некоторых районах города, включая улицы Барнаульскую и 21-ю Амурскую, был приостановлен отопительный процесс. Без горячей воды и отопления осталось 37 объектов. Работы планируются завершить к середине дня в 12:20.
Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал ситуацию, напомнив, что в случае возникновения подобных нештатных ситуаций жители могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. По словам мэра, сотрудники ЕДДС обладают всей необходимой информацией и готовы работать круглосуточно, без выходных. Телефон службы для связи: 78-78-78.
Напомним, недавно с подобной проблемой столкнулись жители Нефтяников. В последний рабочий день 2024 года 35 объектов по улицам Химиков, Энтузиастов и 22 Апреля остались без отопления и горячего водоснабжения.