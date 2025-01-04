Внезапная авария. Сотни домов в омском Амуре остались без отопления и горячей воды

Недавнее отключение произошло в Омске, на улице 22 Партсъезда, где отопление и горячее водоснабжение были приостановлены 3 января в 18:30. Однако, уже 4 января в 00:25 система была восстановлена. Отключение было связано с остановкой одной из котельных ООО «ТГКом».