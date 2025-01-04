Оттепель и снегопад: какую погоду ждать омичам на Рождество

На Рождество, 7 января, в Омской области синоптики обещают сильный снегопад и комфортные -4 градуса. Осадки будут идти два дня подряд и закончатся лишь к вечеру 8 января. Однако уже с 9-го числа осадки в виде мокрого снега вернутся в регион.