gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 января, 11:00

Published 4 января, 11:00

Modified 4 января, 11:00

Updated 4 января, 11:00

Оттепель и снегопад: какую погоду ждать омичам на Рождество

Оттепель и снегопад: какую погоду ждать омичам на Рождество

4 января 2025, 11:00
Фото: 1MI.
На следующей неделе Омскую область заметет.

Омскую область ближайшие дни ждет очень переменчивая погода. Мы изучили прогноз на сайте Ventusky.

Так, в регион пришло потепление. Температура воздуха в воскресенье, 5 января, будет в пределах -4… +1 градуса, также в отдельных районах возможен туман. В начале новой недели, 6 января, местами по региону прогнозируют небольшие осадки, а столбик термометра опустится до -2 градусов.

Прогноз погоды на Рождество
Прогноз погоды на Рождество
Прогноз погоды на Рождество. Фото: Ventusky

На Рождество, 7 января, в Омской области синоптики обещают сильный снегопад и комфортные -4 градуса. Осадки будут идти два дня подряд и закончатся лишь к вечеру 8 января. Однако уже с 9-го числа осадки в виде мокрого снега вернутся в регион.

На Омскую область обрушатся морозы, а потом снова потепление до +1
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Рождество#Потепление#Туман#Осадки#Прогноз#Температура воздуха
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика