Оттепель и снегопад: какую погоду ждать омичам на Рождество

Posted 4 января, 11:00
Published 4 января, 11:00
Modified 4 января, 11:00
Updated 4 января, 11:00
Омскую область ближайшие дни ждет очень переменчивая погода. Мы изучили прогноз на сайте Ventusky.
Так, в регион пришло потепление. Температура воздуха в воскресенье, 5 января, будет в пределах -4… +1 градуса, также в отдельных районах возможен туман. В начале новой недели, 6 января, местами по региону прогнозируют небольшие осадки, а столбик термометра опустится до -2 градусов.
На Рождество, 7 января, в Омской области синоптики обещают сильный снегопад и комфортные -4 градуса. Осадки будут идти два дня подряд и закончатся лишь к вечеру 8 января. Однако уже с 9-го числа осадки в виде мокрого снега вернутся в регион.