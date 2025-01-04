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Posted 4 января, 07:51

Published 4 января, 07:51

Modified 4 января, 08:03

Updated 4 января, 08:03

На Омскую область обрушатся морозы, а потом снова потепление до +1

На Омскую область обрушатся морозы, а потом снова потепление до +1

4 января 2025, 07:51
Фото: 1MI.
Изучили непредсказуемый прогноз погоды на две недели.

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, в январе жителей Омской области ждут разные сюрпризы от погоды. Так, с 4 по 6 января в регионе ожидается теплая погода — температура воздуха будет в пределах 0… -2 градусов. Ближе к Рождеству начнет холодать. 7 января столбик термометра опустится до -4 градусов, а 8-го числа — до -11 градусов. Также обещают осадки.

9 января в городе и области прогнозируют -15 градусов, однако 10-го числа температура снова поднимется до -5 градусов. В воскресенье, 12 января, снова ожидается потепление до 0, а 13 января — резко похолодает до -10… — 18.

Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске
Прогноз погоды в Омске. Фото: Ventusky

С 14 по 17 января, по предварительному прогнозу синоптиков, ожидается комфортная погода — будет в пределах -2… -7 градусов.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Потепление#Гололедица#Туман#Ветер#Морозы#Изморозь
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