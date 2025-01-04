На Омскую область обрушатся морозы, а потом снова потепление до +1

Posted 4 января, 07:51
Published 4 января, 07:51
Modified 4 января, 08:03
Updated 4 января, 08:03
По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, в январе жителей Омской области ждут разные сюрпризы от погоды. Так, с 4 по 6 января в регионе ожидается теплая погода — температура воздуха будет в пределах 0… -2 градусов. Ближе к Рождеству начнет холодать. 7 января столбик термометра опустится до -4 градусов, а 8-го числа — до -11 градусов. Также обещают осадки.
9 января в городе и области прогнозируют -15 градусов, однако 10-го числа температура снова поднимется до -5 градусов. В воскресенье, 12 января, снова ожидается потепление до 0, а 13 января — резко похолодает до -10… — 18.
С 14 по 17 января, по предварительному прогнозу синоптиков, ожидается комфортная погода — будет в пределах -2… -7 градусов.