На Омскую область обрушатся морозы, а потом снова потепление до +1

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, в январе жителей Омской области ждут разные сюрпризы от погоды. Так, с 4 по 6 января в регионе ожидается теплая погода — температура воздуха будет в пределах 0… -2 градусов. Ближе к Рождеству начнет холодать. 7 января столбик термометра опустится до -4 градусов, а 8-го числа — до -11 градусов. Также обещают осадки.