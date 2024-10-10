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Posted 10 октября, 07:57

Published 10 октября, 07:57

Modified 10 октября, 07:59

Updated 10 октября, 07:59

Шелест объяснил причины заморозки проекта крематория в Омске

«Проект заморожен»: мэр Омска рассказал о причинах задержки строительства крематория

10 октября 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney

Шелест объяснил причины заморозки проекта крематория в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о причинах задержки строительства крематория на 3-й Казахстанской улице. Проектом начинала заниматься компания «Феникс».

В ходе выпуска программы «Прямой разговор» мэр Омска Сергей Шелест обсудил строительство крематория на 3-й Казахстанской улице. Он подробно осветил текущее состояние проекта и причины его задержки.

Сергей Шелест напомнил, что участок для строительства крематория был выделен, а компания «Феникс» оформила все необходимые разрешительные документы. Более того, было выдано даже разрешение на строительство. Однако, несмотря на все эти шаги, проект так и не был реализован.

Мэр предположил, что у компании «Феникс» не было серьезных намерений построить крематорий. По его словам, возможно, их планы изначально заключались в том, чтобы перепродать проект кому-то другому.

«Но потом, видимо, у компании не было серьезных планов построить, а были планы кому-то это перепродать. Кому перепродать наверное не нашли, судя по тому какая мне информация доходила, — комментирует Сергей Шелест.

Напомним, что несколько крематориев также планируют построить в Омском районе. Инвестором одного из проектов выступает компания «Возобновляемые ресурсы», которую связывают с семьей депутата Госдумы Игоря Антропенко. Другой крематорий возводит в Надеждинском сельском поселении московская фирма «Помощь».

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