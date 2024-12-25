Строительство крематория в Ленинском округе Омска начнется весной 2025 года

Крематорий будет представлять собой одноэтажное здание предположительно с отечественным оборудованием. По предварительным данным, строительство обойдется примерно в 120 млн рублей. Впрочем, до 2026 года, когда крематорий должен заработать, сумма может измениться. Данных о стоимости кремации у Карпова пока нет: по его словам, это может быть «что-то среднее по Сибирскому федеральному округу».