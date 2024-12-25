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Posted 25 декабря, 11:05

Published 25 декабря, 11:05

Modified 25 декабря, 11:07

Updated 25 декабря, 11:07

иллюстрация

Строительство крематория в Ленинском округе Омска начнется весной 2025 года

25 декабря 2024, 11:05
Фото: 1MI. иллюстрация

Строительство крематория в Ленинском округе Омска пообещали начать весной

Предварительная стоимость проекта — 120 млн рублей.

Уже весной 2025 года в Омске должно начаться строительство крематория. Об этом журналистам из РБК рассказал директор компании «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов. По его словам, земля, на которой начнутся работы, принадлежит Министерству оборону, которое, однако, готово передать участок областным властям.

«Регион нас уверяет, что все в процессе, — объяснил Карпов. — По нашему плану начало строительства крематория — весна 2025 года. Проект в принципе у нас готов, его осталось привязать к той территории, которая будет выделена. Это территория — в черте Ленинского округа и Омского района».

Крематорий будет представлять собой одноэтажное здание предположительно с отечественным оборудованием. По предварительным данным, строительство обойдется примерно в 120 млн рублей. Впрочем, до 2026 года, когда крематорий должен заработать, сумма может измениться. Данных о стоимости кремации у Карпова пока нет: по его словам, это может быть «что-то среднее по Сибирскому федеральному округу».

Напомним: в Надеждинском сельском поселении под Омском идет строительство еще одного крематория. Там уже залили фундамент, а закончить работы планируется в 2025 году.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Крематорий
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