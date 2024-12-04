Для будущего крематория под Омском залили фундамент и привезли печь

Ранее Город55 сообщал, что крематорий появится на участке площадью 8365 кв. м. Землю под крематорий москвичи арендуют. Срок аренды составляет пять лет с ежемесячным платежом 296,5 тысяч рублей. В сам проект строительства крематория вложено больше 200 млн рублей.