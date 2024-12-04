Для будущего крематория под Омском залили фундамент и привезли печь

Posted 4 декабря, 11:01
Published 4 декабря, 11:01
Modified 4 декабря, 11:03
Updated 4 декабря, 11:03
В Надеждинском сельском поселении под Омском залили фундамент будущего крематория. Строительство планируют завершить к концу 2025 года. Крематорий возводит компания «Помощь». Подробности рассказал директор организации Алексей Сулоев.
«Закончены все работы по фундаменту. Закупаются необходимые стройматериалы, и мы продолжаем возведение самого крематория. Здание будет одноэтажное, площадь — порядка 1 тыс. кв. м. Это будет полноценный крематорий, в котором будет присутствовать прощальный зал. Там же будет представлена продажа урн и цветов», — передает слова Сулоева издание «РБК-Омск».
Также директор добавил, что для будущего крематория привезли печь.
По данным Rusprofile, ООО «Помощь» зарегистрировано в 2019 году в Москве. Учредителями фирмы являются Алексей Сулоев, Константин Хвалык и Лариса Рубцова.
Ранее Город55 сообщал, что крематорий появится на участке площадью 8365 кв. м. Землю под крематорий москвичи арендуют. Срок аренды составляет пять лет с ежемесячным платежом 296,5 тысяч рублей. В сам проект строительства крематория вложено больше 200 млн рублей.